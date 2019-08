Ballerup boligpriser juli 2019

Close-up Of Female's Hand Using Calculator With House Model And Stacked Coins On Desk

SPONSORERET INDHOLD: Vi tager et kig på boligmarkedet i Ballerup ved hjælp af friske tal fra Finansdanmark og boligsiden.dk:

Højeste udbudspriser på villaer i Ballerup

Når villaen i Ballerup sættes til salg, sker det til en pris på ca 4mill kr, udbudspriser der i maj, juni og til dels juli, er højere end nogensinde. Bare i 2017 lå villaprisen i Ballerup på 3,5-3,7mill kr. i gennemsnit. Hvis man købte villa i Ballerup i juli 2016 for 3,5mill kr, vil den være ca 4mill kr. værd i juni 2019, en stigning på 14% på blot 3 år. Men har ejendomsmægler bare sat til-salg priserne op, eller er der noget om prisstigningerne?

Realiserede villapriser

De realiserede m2-priser på villaer (parcel- og rækkehuse) slog alle rekorder i første kvartal af 2019 ifølge finansdanmark. De steg for første gang nogensinde over 25.000 kr./m2, og dermed er den tidligere rekord fra lige før finanskrisen tilbage i 3.kvartal 2006 hermed blevet slået. Samme billede ses på boligsiden.dk, hvor m2-priserne i juli 2019 ramte 24.630 kr/m2. Til sammenligning lå m2-priserne på villaer og rækkehuse på 21.000 kr/m2 tilbage i august 2016, så m2-priserne er steget med ca 4.000 kr./m2 de seneste 3 år.

Hvis man købte en bolig til 3mill. kr. i sommeren 2016, vil den dermed være over 3.5mill kr. værd i dag, svarende til en værdistigning på i hvert fald 175.000 kr./år. Det kan sammenlignes med nettoindtjening på et almindeligt fuldtidsjob.

Så både udbudspriser og salgspriser er steget i Ballerup de seneste år, med kulmination her i sommeren 2019. Men skyldes det flere boliger til salg i Ballerup?

Boligudbuddet i Ballerup

Tilbage i april tog antallet af villaer til salg i Ballerup en kraftig stigning, fra 106 til 141 villaer og rækkehuse til salg. Mange af disse boliger er siden blevet solgt, så udbuddet er faldet støt siden april, ned til 116 villaer til salg i juli 2019 i Ballerup. Det har været med til at give priserne det sidste nøk opad, og kombineret med den faldende rente, har det givet boligsælgerne optimale vilkår i Ballerup.

Antallet af ejerlejligheder ligger på ca 1/3 af antal villaer, og dette antal har været stabilt omkring 30 de seneste mange måneder. Det betyder ogås at der begrænset data til rådighed for, at vurdere prisudvikling for ejerlejligheder i Ballerup.

Færre prisnedslag

Livet som Ballerup ejendomsmægler er blevet nemmere. Den stærke efterspørgsel på boliger i Ballerup har også haft betydning for udviklingen for prisnedslag, det vil sige de rabatter sælger må give på udbudsprisen for, at få solgt boligen. Fra et niveau i 2016 og 2017 og ind 2018 på 3%-3.5%, svarende til rabatter på ca 90-105.000 kr. på en bolig til 3mill kr., er niveauet nu nede på 2,3% svarende til 65-75.000 kr. Så udover at priserne er steget, så skal sælger heller ikke give ligeså meget i rabat som tidligere.