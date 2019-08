Hvad koster tilstandsrapporten?

Close up Miniature Model Home with Stethoscope Device on Top of a Calculator on White Table.

SPONSORERET INDHOLD: Tilstandsrapporten er en rapport udarbejdet af en beskikket byggesagkyndigs gennemgang af din bolig. Den er et vigtigt redskab i bolighandler, hvor den beskytter sælger mod mangelkrav fra køber, og den sikrer køber en modpart der har ressourcer til, at udbedre eventuelle fejl og mangler.

Det er typisk sælger der får udarbejdet en tilstandsrapport sammen med energimærket. Energimærke er et lovkrav når man som sælger skal til at sælge sin bolig. Energimærket er udtryk for boligens energiforbrug sammenlignet med boliger af samme type og årgang.

Der findes to typer virksomheder der kan hjælpe dig med at få udarbejdet en tilstandsrapport: De landsdækkende kæder/netværk af byggesagkyndige, og de mindre enkeltmands-byggesagkyndige. Kvaliteten vil være mere varierende i de mindre virksomheder, hvor de større virksomheder ofte vil have procedurer for kvalitetskontrol.

Priser hos de større kæder

Her er nogle offentligt tilgængelige priser hos de landsdækkende kæder:

Firma Pris for tilstandsrapport Pris for samlet pakke

(Tilstandsrapport, energimærke & elrapport) Trustpilot Boligeftersyn / Boliga (bolig op til 299m2) 6.949 inkl. moms Både tilstandsrapport & Elrapport 8.995 inkl. Moms 9,2 Energihuset Danmark 4.799 ink. moms 8.848 inkl. Moms 5,5

Ovenstående liste giver anledning til at overveje beslutning en ekstra gang, såfremt man skulle vælge Energi-huset. Enten arbejder de ikke med trustpilot, eller også trænger de til at forbedre servicen. Uanset er der ikke meget sparet på prisen, så herfra lyder anbefalingen at gå med Boligeftersyn.

Når man skal bruge en tilstandsrapport skal det gerne gå hurtigt, hvorfor det er vigtigt at vælge en byggesagkyndig der kan komme hurtigt, overholder sine aftaler, og udarbejder rapporten hurtigt.

Hvad er bedst: En fyldig eller en tom tilstandsrapport

For sælger vil en fyldig tilstandsrapport som udgangspunkt yde den bedste beskyttelse, idet køber vil være bekendt med alle de fejl og mangler der måtte være i boligen. Til gengæld kan samme fyldige rapport være en udfordring for købere. Jo flere K2’ere og K3’ere, jo mere skal køber forholde sig til. Især de skader der måtte omhandle fugt, fundament og bærende konstruktioner kan stoppe en bolighandel effektivt. Så en balanceret tilstandsrapport, der yder den nødvendige beskyttelse for sælger, og er så sandfærdig som mulig, uden at liste alt for mange fejl og mangler, vil være at foretrække.

Derfor bør sælger overveje udbedrings-reparationer inden salgsprocessen går videre. Til formålet kan man hos visse byggesagkyndige købe en ”førsynsrapport”, hvor sælger får mulighed for at blive gjort opmærksom på indholdet (i grove træk) af en egentlig tilstandsrapport, og dermed får mulighed for at udbedre de værste fejl og mangler INDEN udarbejdelse af den rigtige tilstandsrapport.