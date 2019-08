Musikfesten er klar til start

Formand for Ballerup Musikfest, Winnie Jørgensen, melder klar til start. Foto: Kaj Bonne

De sidste brikker er faldet på plads i det store puslespil kaldet Ballerup Musikfest. Nu håber folkene bag bare på godt vejr og masser af mennesker i byen, når det hele går løs den 23. august.

Af Mia Thomsen

Det er første gang, Winnie Jørgensen står i spidsen for Ballerup Musikfest. Heldigvis står hun skulder ved skulder med et helt hold af erfarne musikfestrødder, der har prøvet det mange gange før.

Og det har Winnie faktisk også – bare fra en lidt anden vinkel. For hun synger i koret VoiceZone og har således optrådt mange gange ved Ballerup Musikfest.

Men i år bærer hun formandskasketten, som ny bestyrelsesformand for Foreningen Ballerup Musikfest, efter den mangeårige formand Hans Ulrik Nielsen valgte at stoppe efter sidste musikfest i 2017.

”Jeg er en af de gamle Balleruppiger, lært op af Jørgen Artby,” griner hun og fortsætter:

”Så jeg har faktisk været med siden musikfesten startede i 2007. Jeg har bare ikke siddet i bestyrelsen før, men jeg kom ind i komiteen, hvor jeg blandt andet har været med til at sidde og laver programmer.”

860 på scenerne

Og netop programmerne for den tre dage lange musikfest er noget af et puslespil, kan Winnie Jørgensen godt afsløre.

”I løbet af musikfesten kommer der til at være 90 koncerter eller optrædender. Det er omkring 110 timer med musik og cirka 860 deltagere, der skal på scenen. Så der skal være styr på det,” forklarer Winnie.

Allerede i december sidste år var der tilmeldingfrist for alle de mange orkestre, der gerne ville optræde til dette års musikfest, og i januar gik Winnie og de andre i bestyrelsen så ellers i gang med at sortere og finde ud af, hvem der kunne spille hvor og hvornår.

”Noget af det rigtig gode ved musikfesten, synes jeg, er, at vi er et meget bredt arrangement. Vi har stort set alle genrer på programmet, så uanset hvad man er til, så vil man kunne finde noget, der falder i ens smag,” siger Winnie.

Rimelig rolig formand

Det er syvende gang, der afholdes Ballerup Musikfest, og ligesom tidligere år vil man kunne opleve et hav af koncerter og danseshows rundt om i byen.

Winnie er også selv på scenen igen i år med sit kor.

”Mit arbejde er jo overstået, når først musikfesten går i gang. Så selvom jeg selvfølgelig vil være der under hele musikfesten, er jeg ikke på arbejde på samme måde som alle dem, der for eksempel står i bar eller sørger for teknikken på scenerne. Så jeg får god tid til at nyde de mange koncerter.

Hvad glæder du dig mest til ved årets musikfest?

”Jamen, jeg glæder mig faktisk mest til at stå på scenen fredag eftermiddag sammen med Jesper (borgmesteren, red.) og åbne festen,” siger Winnie og tilføjer:

”Vi er godt forberedt og der er styr på alt det, der skal være styr på, så jeg er faktisk rimelig rolig.”

En fornøjelse

Formanden glæder sig over den store, lokale opbakning til musikfesten, hvor omkring 135 frivillige hjælper til med at få det hele til at glide fra opsætning torsdag til nedpakning søndag.

”Det er super sjovt at være med og mærke hele den fornemmelse i byen af, at vi i musik- og kulturlivet har noget til fælles. Man får forbindelse med en masse andre orkestre, som man måske ikke ellers ville ses med. Så det er virkelig en fornøjelse at være med,” siger Winnie Jørgensen.

Den sidste weekend her inden musikfesten, skal hun blandt andet bruge på at pakke armbånd og madbilletter til de mange optrædende, som snart vil myldre ud i Ballerups gader klar til endnu en musikfest.