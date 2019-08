Syv bands er på scenen til det store indsamlingsarrangement ’Rock For Hjemløse’ i Baltoppen LIVE lørdag den 16. november - blandt dem Thin Lizzy tributebandet Falling Hazard. Foto: privatfoto

Musik Der er fed underholdning for et godt formål, når Rock For Hjemløse blæser taget af Baltoppen LIVE til november. Billetsalget er allerede i fuld gang.

Af Mia Thomsen

En masse initiativrige mennesker her i lokalområdet er gået sammen i et forsøg på at gøre en forskel for en gruppe mennesker, som har det rigtig svært, nemlig de hjemløse.

I foråret tog Venligboerne initiativ til et møde på Grantoftegaard, hvor både politikere, forskellige frivillige og ansatte som møder eller arbejder med udsatte i Ballerup Kommune var inviteret. Her kom mange gode idéer på bordet – og én af disse er nu blevet til virkelighed.

En menneskeret

Den 16. november står Baltoppen LIVE, Baba-projektet, Brydehuset, Fronten, Foreningen Møllens Venner, Venligboerne på Møllen, Fonden Grantoftegaard, Torvets Basserie og musiker Steen Aabrink bag et stort indsamlingsarrangement ’Rock For Hjemløse’ i Baltoppen LIVE.

Her kommer man til at kunne opleve en række fede bands, der vil spille en vis del ud af bukserne for at give publikum en fantastisk aften og samtidig skrabe en masse penge sammen til de hjemløse i Ballerup og omegn.

”Det er en menneskeret at have tag over hovedet. Det er det, fordi en bolig er særdeles vigtig som fast omdrejningspunkt for vores hverdag og livsudfoldelse. Uden dette faste holdepunkt går det galt for mange. Derfor arbejder mange gode kræfter i Ballerup blandt andet med at sørge for tag over hovedet til dem, der er i risiko for at miste deres bolig og sørge for bolig til dem der ikke har det,” siger formand for Foreningen Møllens Venner, Thomas Fogh, som er en af kræfterne bag arrangementet.

Spændende lineup

Ved Rock For Hjemløse kan man blandt andet høre den musikalske arrangør Steen Aabrinks eget band Purple Eclipze, der spiller egne kompositioner og befinder sig i rock/rockballade-genren.

Man kan også vælte sig i fremragende tributebands som for eksempel ZZ Top Jam, Crossroads (Eric Clapton), Gaskapellet (Gasolin’) eller Falling Hazard – landets mest flittigt optrædende Thin Lizzy tributeband, som blandt andet har Ballerup Bladets tidligere redaktør Lars Schmidt på bas.

Sidste men ikke mindst kan man høre AOR-bandet PowerPlays melodiøse rock eller lade sig overraske af Keyvan Nikzad ‘Atash Band som spiller persisk/iransk pop, rock og folk fra 60’erne og 70’erne.

Oveni det hele kommer en stående buffet, som den lokale restaurant Torvets Brasserie har doneret til formålet.

Billetter sælges via Baltoppenlive.dk.