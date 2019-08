Jonstrup jazzer igen i år

Der er skruet helt op for både puls og danseglæde, når D/troit lørdag aften spiller funk og soul med inspiration fra blandt andre James Brown, Etta James og Aretha Franklin. Foto: privatfoto

Musikfest Både danske og internationale topnavne er på plakaten til årets Jonstrup Jazz Festival, der afvikles i weekenden 16.-18. august, og som altid er det en fest for hele familien.

Af Mia Thomsen

Jonstrup Jazz Festival har sat toner til sensommeren siden 1996, og hvert år danner det tidligere Jonstrup Seminarium idylliske rammer om festivalen i den lille landsby ved flyvestationen.

Festivalen er både en musikalsk byfest og en fejring af god musik, og så er der hyggelige fællesaktiviteter og en perlerække af tilbud til børn og barnlige sjæle.

Internationalt tilsnit

Årets festivalprogram har internationalt tilsnit, eftersom både hollandske Alice in Dixieland samt amerikanerne Dale Smith og Kristin Korb er på plakaten.

Fra den hjemlige scene ankommer festlige Kutimangoes, rutinerede Kansas City Stompers, energiske D/troit og crooneren Niels Bull i front for det lokale Big Dipper Band.

Også Furesø Musikskoles jazz- og funktalenter får chancen på scenen, og så inviterer Silja Okking til børnejazz med Benjamin Koppel og Kaspar Jolin.

”Det er netop kombinationen af glade børn og voksne og dejlig musik, der gør Jonstrup Jazz Festival til noget helt særligt. Vi er meget stolte af det program, vi kan præsentere i 2019, og vi glæder os enormt,” siger formand for Jonstrup Jazz Merete Nørby.

Udover masser af musik byder festivalen også på kunstudstillinger og lækker mad og drikke. For børnene er der et hav af aktiviteter; hoppeborg, tryllekunstner, ansigtsmaling og forskellege krative sysler.

Optakt til festivalen

Allerede onsdag den 14. august klokken 19.30 danner Værløse Kirke rammen om en gospel-optaktskoncert med orkesteret Spirit of New Orleans og Rytmisk Kirkekor Værløse. Her er der både traditionel musik fra de amerikanske sydstater og historier om de mennesker, der skabte den særlige musiktradition.

Dagen efter, torsdag den 15. august, er børnene fra Furesø-institutionen Krudthuset og indskolingsbørnene fra Jonstrup Skole samlet til et workshopforløb ledet af den professionelle historiefortæller Dorte Abrahamsen. Det er musikteaterforestillingen ’Metamorfose, der øves, før børnene tre dage senere skal optræde på Jonstrup Jazz Festival.