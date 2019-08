Boligadvokatens tips til boligkøber

Customer service good cooperation, Consultation between a male lawyer and business people customer, tax and the company of real estate concept.

SPONSORERET INDHOLD: Køb af bolig er for langt de fleste blandt de største økonomiske transaktioner. Derfor er det vigtigt at have styr på juraen i en bolighandel.

Af SPONSORERET INDHOLD

Advokatforbeholdet

Advokatforbeholdet er meget vigtigt. Inden du som køber skriver under på en købsaftale, skal du sikre at der er anført et advokatforbehold. Ejendomsmægler vil ofte presse på for, at køber får underskrevet en købsaftale, endog allerede på fremvisningen. Men med et advokatforbehold i aftalen, kan man som køber uden videre slippe ud af aftalen igen. Uden advokatforbehold, kan man kun benytte sig af fortrydelsesretten, og det koster hele 1% af købesummen. På en bolig til 3 mill kr. vil det altså koster køber 30.000 kr. at slippe ud af aftalen.

Et advokatforbehold kan være meget kortfattet, eksempelvis: ”Købers underskrift er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i sin helhed. Bliver aftalen ikke godkendt af købers advokat bortfalder den i sin helhed, uden at nogen parter derefter er bundet eller ifalder ansvar.”

Købsaftalen

Købsaftalen er det centrale dokument i en bolighandel. Den skal indeholde de væsentligste vilkår i bolighandlen, såsom købesummen og overtagelsesdato. Dertil vil den også indeholde nogle detaljer omkring boligen, såvel som der kan forekomme forbehold fra sælgers og købers side. Købsaftalen indeholder også salgsopstillingen, der udgør et økonomisk estimat for hvad køber skal betale for at eje boligen, et estimat som køber kan støtte ret på.

Købsaftalen udarbejdes typisk af sælger og sælgers ejendomsmægler. Derfor er det en klar anbefaling at køber allierer sig med en boligadvokat, der kan sikre at købers rettigheder varetage og, at køber gøres opmærksom på det der måtte stå med små bogstaver.

Boligen er overtaget – fejl og mangler

Når man som køber er flyttet ind i boligen, er det ikke usædvanligt at der opstår skader af større eller mindre karakter, især i boliger af ældre dato. Derfor er det vigtigt at have en tilstandsrapport og have tegnet en ejerskifteforsikring, som man som køber i første omgang kan rette henvendelse til. Er skaden kun kosmetisk og uden betydning for boligens funktion og bygningsmæssige stand, vil man ofte ikke opnå dækning. Man kan også risikere at forsikringsselskabet henviser til købsaftale og tilstandsrapport, og hvis der er tale om, at sælger bevidst har undladt at gøre opmærksom på fejl og mangler, bør man som køber finde en boligadvokat, der kan rette krav mod sælger.

Flere boligadvokater tilbyder en ”startpakke” for sager omkring fejl og mangler i en bolighandel, hvor advokaten sætter sig ind sagsmaterialet, og laver den eller de første skrivelser til sagens parter.