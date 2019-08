Kæmpe crossfit-stævne i Ballerup

Det er en flok toptrænede crosfittere, der indtager Ballerup Super Arena fredag, lørdag og søndag, hvor der afvikles Butcher’s Classics 2019. Foto: Foto: Butchers Lab

270 atleter fra ind- og udland tørner sammen i Danmarks største crossfit-konkurrence Butcher’s Classics i Ballerup Super Arena.

Af Ulrich Wolf

Der bliver mulighed for at se nogle af landets hurtigste, stærkeste og mest udholdende crossfit-atleter, når der i den kommende weekend, den 23.-25. august, bliver holdt ’Butcher’s Classics 2019’ i Ballerup Super Arena.

Med start fredag eftermiddag skal de i alt 270 atleter kæmpe sig igennem et hav af øvelser, hvor de bliver udfordret på både kondition, udholdenhed, styrke og teknik.

‘Kun enkelte af øvelserne er kendt af deltagerne på forhånd – resten bliver en overraskelse, fortæller Chris Martin Pedersen, der sammen med sin bror driver crossfit-træningscentret Butcher’s Lab, som står bag konkurrencen, der er den største af sin art i Danmark.

”De skal igennem syv events, der indeholder forskellige øvelser. Det kan være alt fra sprint til langdistance over tunge løft til forskellige gymnastik-skills som for eksempel at kunne gå på hænder,” forklarer Chris Martin Pedersen.

De har netop afsløret første event for deltagerne og det kommer for herrerne til at bestå af 3000 meter på ski, 6000 meter på cykel og derefter skal de ro så langt som muligt – alt sammen på maskiner og alt sammen indenfor max 30 minutter. For kvinderne er distancerne på henholdsvis 2500 og 5000 meter.

Forbi tunnelsyn

”Det er niende år vi afholder Butcher’s Classics og man kan forvente at se nogle af de bedste atleter – ikke bare i Europa men også i verden,” fortæller Chris Martin Pedersen.

For selvom størstedelen af deltagerne er danske, kommer omkring en fjerdedel fra udlandet.

De skal dyste i par mod hinanden og vinderne i elite-klassen (RX) kan se frem til kontante belønninger i form af pengepræmier for i alt 45.000 kroner.

Udover eliteklassen er der også mellemklassen ’intermediate’ og en masterklasse for mænd over 35 år.

Publikum er velkommen alle tre dage i Ballerup Super Arena, hvor man kommer til at kunne nyde synet af en masse toptrænede mænd og kvinder, der vil kæmpe så sveden sprøjter.

”Det er meget publikumsvenligt og vi vil forsøge at bevare den intime stemning, som vi har haft, når vi afviklede konkurrencen hos os selv,” siger Chris Martin Pedersen og tilføjer:

”Man kan forvente stort engagement fra publikum, der plejer at råbe og skrige og heppe på deres favoritter, og så kommer man til at se atleter, der presser sig selv max – altså helt ud forbi tunnelsyn.”

Muskelmænd og -kvinder indfinder sig i Ballerup Super Arena på fredag klokken 15, hvor konkurrencen begynder.

Lørdag dyster de fra morgen til aften, og søndag kører de igen hårdt på, indtil vinderne bliver kåret ud på eftermiddagen, og arrangørerne takker af ved 17-tiden.

Man kan købe billetter til Butcher’s Classics 2019 via Billetto.