Pigerne sparker bolden op

Man kan blandt andet lære at jonglere med bolden, når Måløv Boldklub holder Pigefodboldfestival. Foto: Foto: Colourbox.

Fodbold Der er kommet godt gang i pigefodbolden og søndag den 1. september får den så endnu et spark, når Måløv Boldklub afholder Pigefodboldfestival.

Af redaktionen

Festivalen er et heldagsevent, hvor alle piger mellem 6 og 16 år kan være med til en lang række aktiviteter i fodboldens tegn.

Festivalen er tilrettelagt af Chaka Gram-Petersen Bojowski, der er frivillig træner i Måløv Boldklub. For hende er målet med festivalen at markere og vise, at fodbold er cool for piger at dyrke og samtidig også at promovere vigtigheden af ’tredje halvleg’, hvor det sociale er i højsædet; at være med i en større helhed og skabe sammenhold og hygge samt en sund livsstil.

Dagen igennem vil der være mange forskellige aktiviteter, hvor man blandt andet kan skyde efter en måldug, lære at jonglere med bolden, være med i spændende konkurrencer høre musik og meget andet.

Det hele begynder søndag den 1. september klokken 11 og varer til klokken 15 på Måløv Hovedgade 48.

Det er gratis at være med og alle kan komme forbi. Det er ikke et krav, at man er medlem af Måløv Boldklub eller at man går til fodbold, for at deltage. Det handler om bredden og om at skabe interesse for foldbolden som idræt, uanset om man spiller nu eller ej.