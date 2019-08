LSF-sejr over topholdet

Fodbold LSF mødte det ubesejrede tophold fra Roskilde KFUM i weekenden og kom forrygende fra start. De gav bolden op, Emil Kjærsgaard sendte den videre til Jacob Lind, som tog et træk og sendte den ind foran mål, hvor Mathias Beck dukkede op - og så stod det 1-0. Spilletid: Otte sekunder.

Af redaktionen

Roskilde var naturligvis lidt rystede over den start, mens LSF fortsatte det flotte spil.Hele banen blev benyttet og kom-

binationerne sad lige i skabet – med flere flotte chancer.

I anden halvleg kom Roskilde ud som et forvandlet hold. Nu var det dem, der lagde pres på og LSF var i den første halve time af anden halvleg næsten ikke over midten.

Heldigvis havde en af kampens spillere, Nikolaj Bjerregaard i buret, en af de rigtig gode dage og lavede nogle virkelig flotte redninger.

Men det var som om at Roskildespillerne efter den halve time slog op i banen og så er det at vi har Emil Scott. Denne kloge, lille spiller lavede en typisk ”Scotty”

I det 76. minut trak Emil Scott fra sin venstrekant ind i banen, forbi én spiller, to spillere, alle spillere og skød så på mål: 2-0.

Frustrationen lyste ud af Roskildespillerne, der nok havde fortjent bedre. Og hos LSF var gassen også ved at være gået af ballonen. Men tilskuerne skulle da lige havde noget at gå hjem på. Ind var kommet Benjamin Madsen og i overtiden kom han over kanten. Han lagde den ind i bagrummet, hvor Scott flugtede til bolden og smask – lige på stolpen.Hvilken afslutning det kunne være blevet til.

Nu venter et vaskeægte topbrag søndag klokken 12 i Gryden i Ballerup.