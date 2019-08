Medaljeløb for alle små cyklister

Cykelklubben DBC holder Medaljeløb i superarenaen for alle børn og unge under 17 år. Foto: privatfoto

Cykling I september 2018 holdt cykelklubben DBC for første gang nogensinde et Medaljeløb i regi af Danmark Cykle Union.

Af redaktionen

Medaljeløb er et koncept, hvor alle børn og unge under 17 år kan prøve kræfter med det at køre cykelløb.

Der blev kørt med start og mål i Ballerup Super Arena og på en rute, der gik rundt om arenaen. Hele 90 unge kommende cykelryttere mødte frem, og fik en rigtig god oplevelse.

“Det var cool at køre hvor de kører 6-dagesløb”, lød det fra 11-årige Mathias efter løbet sidste år.

“Arrangementet sidste år var en stor succes. Vi fik mange nye helt unge medlemmer, som vi virkelig har været glade for, og som allerede nu har gjort enorme fremskridt”, lyder det fra DBCs børne- og ungdomstræner Simone Smith Larsen Thornholm.

Derfor har klubben besluttet at gentage succesen i år, nærmere bestemt den 4. september. Alle børn kan deltage i DBCs Medaljeløb. Man behøver ikke køre på racercykel. Eneste krav er at man kører med cykelhjelm. Det er gratis at deltage, og der er medaljer til alle.

Man skal dog tilmelde sig på forhånd ved at sende en mail med navn og fødselsår til dbc@cykelbanen.dk