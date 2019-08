Måløvs første batbob-klubmester

Måløv Badminton Clubs første batbob-klubmester blev Henning Østberg. Foto: privatfoto

Batbob Lørdag den 17. august kårede Måløv Badminton Club sin første klubmester i ’batbob’, og det blev Henning Østerberg, der løb med titlen som batbobklubmester.

Af redaktionen

Batbob spilles på en badmintonbane med badmintonketsjere og bordtennisbolde, med en kombination af badminton og tennisregler.

”Det er dejligt at kunne mødes og dyste, hvor de bedste badmintonspillere ikke nødvendigvis vinder. Batbob er en fin måde at starte sæsonen op, hvor man får sved på panden, uden at udfordre kroppen med de vrid, som i badminton kan skabe skader i sæsonstarten,” siger klubbens motionistformand, Jakob Jespersen.

MBC regner da også med at gøre batbob-mesterskabet til en årlig tilbagevendende event.