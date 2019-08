Hvor ligger de svømmebade?

Debat Kære Mads Bo Bojesen. Tak for hurtigt og fyldestgørende svar på mit indlæg af 6. august.

Af Jørn F. Pedersen, Parklodden 53, Måløv

Dog savner jeg oplyst, hvor i kommunen de nævnte fem andre svømmebade er beliggende, idet hovedparten af vor lille forenings medlemmer består af ældre mennesker, der er bosat i Skovlunde, som i mange tilfælde er dårligt gående og som følgelig har svært ved at komme omkring.

Kan i FOF’s kursusprogram for 2019 læse, at der påregnes start af svømmeundervisning for børn primo september i Skovlunde (Gl.) Skole, hvilket jeg håber indikerer, at bassinet er klar til brug på det tidspunkt. Vi venter gerne.

Ser frem til yderligere og tydeligere information