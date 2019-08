Mødested lukket efter narkosalg

Baltorpplænen er et populært sted, hvor mange unge hænger ud. Derfor var der stillet en container op til hygge og samvær. Men nu er den lukket på grund af massivt narkosalg.

En populær ’hænge ud’ container for unge på Baltorpplænen er blevet fjernet efter omfattende narkosalg.

Af Ulrich Wolf

For omkring et år siden etablerede Ballerup Kommune en container på Baltorpplænen, der var beregnet som et ’hænge ud’ sted for kommunens unge. Containeren var blevet stillet op efter ønske fra de unge, som havde brug for et sted, hvor de kunne være sammen og hygge sig. Man havde erfaringer fra andre steder i landet og ville overføre den ide til Ballerup.

Nu er containeren imidlertid blevet lukket og fjernet på opfordring fra Københavns Vestegns Politi. Hen over sommeren er containeren nemlig blevet brugt som decideret udsalgssted for narko med både salgsbod og henvisninger med pile til ’salgsboden’ i de omkringliggende buske og stier.

Salget var blevet så massivt, at politiet til sidst opfordrede Ballerup Kommune til at lukke containeren, hvilket nu er sket.

Det var formanden for teknik- og miljøudvalget, Hella Tiedemann (A), som traf beslutningen om at lukke og fjerne containeren med øjeblikkelig virkning.

Det er trist

”Containeren har ligget der i omkring et år og det var de unge selv, der ønskede sådan et sted. Det gik faktisk godt i starten, men hen over sommeren kom der nogle idioter og ’overtog’ stedet. Derfor var politiet opmærksomme på det i længere tid og til sidst bad de om at få det lukket. Der var ikke andet at gøre. Det er trist, at det skal være sådan,” siger Hella Tiedemann.

Hun mener dog ikke, at det var naivt af Ballerup Kommune at stille en ’hænge ud’ container op på et relativt mørkt og øde sted.

”Hvis ikke vi prøver noget, så sker der ikke noget. Det fungerede som nævnt godt i starten, men beliggenheden gjorde så, at de her folk kunne bruge det som base for deres salg. Det er utroligt, at vi ikke kan have sådan et sted, og at de unge i Ballerup ikke kan have et sted, hvor de kan være sammen og hygge sig, uden at sådan nogle folk skal ødelægge det. Det er rigtig sørgeligt,” siger Hella Tiedemann.

Hun mener stadig, at der er behov for et sted for de unge i kommunen, men der bliver ikke tale om nogen ’hænge ud’ container lige med det samme.

”Jeg synes stadig, vi skal finde et sted, hvor de unge kan være sammen, men lige nu hviler containeren. Så må vi se, hvad der sker fremover,” siger udvalgsformanden.

Trods gentagne henvendelser er Københavns Vestegns Politi ikke vendt tilbage med svar på vores spørgsmål om, hvad der præcist er sket og hvordan man fremover vil sætte ind overfor salget af euforiserende stoffer i Ballerup.