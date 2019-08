Få ville diskutere burger-planerne

Der blev lyttet, tænkt og diskuteret i atriet på Ballerup Rådhus torsdag aften, da lokalplan 190 om en måske kommende Burger King var til debat på borgermødet. Foto: Kaj Bonne.

Et overraskende dårligt besøgt borgermøde satte torsdag aften fokus på planerne om en måske kommende burgerrestaurant ved Ballerup Byvej. Her var der især fokus på skrald og trafiksikkerhed.

Af Ulrich Wolf

Der var stillet rigtig mange borde op til torsdag aftens borgermøde om lokalplan 190 i Ballerup. Den handler om den mulige placering af en Burger King-restaurant på hjørnet af Ballerup Byvej og Jonstrupvej.

Grunden er privatejet, bortset fra en lile snip helt ude ved Ballerup Byvej, og er allerede købt. Derfor beder Burger King nu om lov til at bygge og indrette en ny restaurant på grunden.

I den anledning var der indkaldt til borgermøde, og baseret på de mere end 60 høringssvar, der allerede

er kommet, så regnede man med et massivt fremmøde.

Men kun omkring 30-35 personer var mødt op i atriet på Ballerup Rådhus og heraf var de 10 politikere.

Mødet blev indledt af formanden for teknik- og miljøudvalget, Hella Tiedemann (A), som også udtrykte overraskelse over, at ikke flere var mødt frem, men også glæde over dem, der var mødt frem.

Sagen blev derefter fremlagt af en byplanlægger fra Ballerup Kommune, hvor det fremgik, at der ikke var fundet nævneværdige problemer med indretningen og planerne, set fra et teknisk og miljømæssigt synspunkt.

Derefter pointerede centerchef Steen Pedersen fra Balerup Kommune, at debatten skulle handle om en restaurant og en lokalplan og ikke om det er en Burger King eller en Noma.

Trafikken fyldte

Derefter var der debat og de næste halvanden time gav en lille håndfuld borgere deres besyv med. Det var især bekymringer omkring trafiksikkerheden og biler i tomgang, der fyldte.

”Jeg er især bekymret for cykeltrafikken om morgenen. Min datter cykler i skole hver morgen og det skal sikres, at skolebørnene kan køre der i myldretidstrafikken,” sagde en beboer fra Ballerup Byvej.

Netop trafikken optog mange, der gerne ville have tal på, hvor mange biler, der kunne tænkes at komme ind på restauranten og hvor mange, der holdt i tomgang hver dag. Tal, som repræsentanten fra Burger King anslog til 150 om dagen, hvilket mange havde svært ved at tro på.

Der blev efterhånden enighed om, at man ville fremlægge nogle mere præcise tal og lægge dem ind i sagen, så borgerne kunne se dem.

”Vi har taget det til efterretning og vi vil nu gå tilbage i maskinrummet og diskutere trafikken med Burger King. For trafiksikkerheden er vigtig,” sagde Steen Pedersen.

Styr på skraldet

Også skrald og åbningstider var oppe at vende. Flere udtrykte bekymring over åbningstiderne.

Repræsentanten fra Burger King fortalte, at åbningstiden var planlagt til at være fra klokken 10-23, men mange af de fremmødte antydede, at den åbningstid ikke ville holde længe, eftersom konkurrenten McDonalds i Malmparken har omtrent døgnåbent. Nærmere kom man dog ikke.

Med hensyn til skrald, forsikrede Burger King, at man vil gøre alt for at stille affaldsspande i rigelige mængder op på matriklen og opfordre folk til at bruge dem, men at man ikke var anvarlig for, hvad folk gør i resten af byen.

Debatlysten var stor og da de afsatte to timer var gået, opfordrede udvalgsformanden igen folk til at skrive høringssvar og så ville man lytte til de input, som var kommet frem på mødet.

Faktisk har debatten efterfølgende sat tanker i gang hos Hella Tiedemann.

”Jeg synes, der kom mange gode ting frem på mødet, så jeg vil undersøge, om vi kan udskyde høringsfristen med 14 dage. I så fald vil den slutte den 24. september og ikke 10. september som nu. Jeg opfordrer i hvertfald alle til at skrive, så vi kan få debatteret det ordentligt,” siger Hella Tiedemann.

Dermed fortsætter debatten om den måske kommende burgerbar lidt endnu.