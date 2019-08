Stor interesse for seniorboliger

Der var fuldt hus ved den store informationsmøde om seniorboliger i Skovlunde Bymidte, som blev afholdt fredag eftermiddag i Skovlunde Kirkecenter. Foto: Kaj Bonne

Planer Interessen var stor men informationerne sparsomme om det kommende byggeri af seniorboliger i Skovlunde Bymidte.

Af Mia Thomsen

Fredag eftermiddag klokken 15 var der fuldt hus i Skovlunde Kirkecenter. Nybolig havde inviteret til informationsmøde om de kommende seniorboliger, som skal bygges i den nye Skovlunde Bymidte, og de maksimale 210 gæster, som salen kan rumme, var allerede tilmeldt på forhånd.

Men det blev en lidt lang eftermiddag, hvor det var noget småt med informationerne om netop de kommende seniorboliger, som trods alt var årsagen til, at folk var mødt op.

Først leverede borgmester Jesper Würtzen en tre kvarter lang gennemgang af diverse byggeprojekter, som er i gang eller på vej til at gå i gang over hele kommunen. Dernæst var der et længere oplæg fra en boligmarkedsanalytiker fra Nybolig, der blandt andet fortalte om de historisk lave renter, stigende boligpriser og nye boligskatteregler.Så blev det Bjørn Skouenby fra Projektgruppen Skovlunde Bymidtes tur til en gennemgang af hele bymidteprojektet – og cirka her omkring var mange ved at miste tålmodigheden.

”Kan du ikke komme til sagen om de seniorboliger,” lød det fra en herre i salen, hvor flere allerede var begyndt at sive.

Tryghed i højsædet

Klokken 16.36 – halvanden time inde i mødet – kom så endelig Henrik Nielsen fra projektgruppen på banen for at fortælle om seniorboligerne.

Men ak, de mange fremmødte blev noget skuffede, da han hverken kunne sige noget om hvor mange, hvor store eller hvor dyre, de kommende seniorboliger bliver.

”Hvad ville I lokke os herover for i dag?” lød det fra salen, hvor flere rejste sig og gik, mens Henrik Nielsen fortsatte ufortrødent.

Han kunne fortælle, at seniorboligerne vil blive opført langs det kommende butiksstrøg, der løber fra stationen til boulevarden. Der kommer til at være butikker i stueplan og ovenpå skal der så bygges et uvist antal boliger i forskellige størrelser.

Bag rækken af boliger vil der blive etableret en gårdhave, hvor man fra parkeringskældrene kan komme op og gå gennem gårdhaven til sin boligopgang.

Til alle boligerne vil der være elevator og de indrettes så de egner sig til seniorboliger – men kan dog købes af alle uanset alder. Øverst vil der blive bygget penthouselejligheder med tagterrasse, ligesom alle boligerne vil få altan, kælderrum og parkeringsplads.

Henrik Nielsen fremhævede især tryghed, som en vigtig faktor i planlægningen af byggeriet.

”Det skal være et sted, hvor man føler sig tryg både dag og nat,” sagde han og forklarede hvordan gårdhaven skulle fungere som mødested, så man lærte sine naboer at kende.

Men de nærmere detaljer omkring boligernes indretning, størrelse og pris ville han ikke ind på endnu – trods mange forsøg fra spørgere i salen. Folk må endnu engang væbne sig med tålmodighed og vente til byfesten den 7. september, hvor der efter planen bliver åbnet for salget af de kommende boliger.