Overvej energivenlige vinduer og døre inden du skifter

Vinduer og døre er sammen med en bygningsfacade noget af det første, man lægger mærke til ved hjemmet. Et attraktivt og pænt hjem har ofte flotte vinduer og døre, og det er en af de nemmere og billigere ting at udskifte, for at få dit hjem til at få naboerne til at måbe af misundelse.

Dog er der flere ting, som du skal overveje inden du udskifter dine vinduer og døre. For det første er det vigtigt at overveje, om det er det værd at skifte ud i døre og vinduer, eller de bare skal have en lille opgradering. Og det er ofte et spørgsmål om økonomi, hvorvidt der skal ske udskiftninger i dit hjem. På Sparvinduer.dk kan du se de forskellige priser på døre og vinduer.

Den lille opgradering

Den lille opgradering er ofte noget du selv kan klare, når det kommer til dine vinduer og døre. Her er der tale om at reparere og male vinduerne selv, og gøre det på den billigst mulige måde. Dette kan være et sommerferieprojekt eller et økonomisk spørgsmål, men uanset hvad det er, så er det vigtigt at gøre det rigtigt.

Når det kommer til for eksempel at skulle male vinduer, er det vigtigt at du fjerner den eventuelt afskallede maling fra vinduesrammen. Derefter skal der renses med grundrens og vaskes efter med vand. En hurtig tur med sandpapir, og du er klar til at male dine vinduer. Vinduesmaling er en god ting at gøre, da det er med til at beskytte vinduerne og forlænge deres levetid.

Læs mere her, hvor du har mulighed for at få alt den information omkring maling af vinduer, du behøver.

Energivenlige vinduer og døre er godt for indeklimaet og miljøet

Magter du ikke at skulle male dine vinduer og døre, så kan du med fordel få dem skiftet ud med energivenlige døre og vinduer. Der er en lang række fordele ved at få sat energivenlige vinduer og døre ind, og de fleste af dem er økonomiske.

Nye døre og vinduer er klart en større udgift end at købe brugte døre og vinduer, men det er også en bedre investering. Køber du brugte vinduer og døre eller vælger du at male dem, vil du forbedre deres levetid med nogle år, men dette er ikke en rentabel løsning i længden, da alle vinduer vil skulle skiftes på et tidspunkt. Derudover er nye energivenlige vinduer placeret i energiklasse A og B, som bruges til at beskrive hvor gode de er til at holde på energien. Når det kommer til vinduer, er et vindue i energiklasse B et to-lags vindue. Dette vil holde bedre på varmen og energien, hvilket giver et bedre indeklima og vil kunne betale sig økonomisk, da det vil kunne mærkes på din el- og varmeregning. Derfor kan udskiftning af vinduer og døre virke som en dyr fornøjelse, men efter nogle år, vil du kunne mærke pengene trille tilbage i pengepungen gennem dine regninger.

Det anbefales for renoveringer, at man holder sig til Energiklasse B vinduer og døre, da det ofte er en billigere løsning end energiklasse A.

Energitilskud og håndværkerfradrag

En anden grund til at lave energivenlige renoveringer er det tilskud, som det er muligt at søge. I Danmark har vi nedsat et mål om at bevare og nedsætte energiforbruget i 2020 og 2050, og et af midlerne til at opnå målene, er at gøre det attraktivt for danskerne at lave energivenlige renoveringer.

Energivenlige renoveringer betegner blandt andet udskiftning af døre og vinduer, som har en vis energiklasse. Samtidig gælder energitilskuddet blandt andet også loftisolering. Det er dog vigtigt at være opmærksom på at have styr på ydeevnedeklarationen for at få energitilskud.

Derudover er det muligt at få håndværkerfradrag på langt de fleste energirenoveringer, så der er penge at hente.