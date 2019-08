Sommerfest i Eskebjerggård

De Danske Lurblæsere kiggede også forbi og gav et nummer. Foto: Kaj Bonne

En gammel tradition blev genfødt lørdag, da afdelingsbestyrelsen i Eskebjerggård i Måløv inviterede til sommerfest.

Af Mia Thomsen

Efter seks års pause har den nye afdelingsbestyrelse i Eskebjerggård besluttet at tage den gamle tradition fra Per Zafnes’ dage op igen.

Det startede med morgenbord i billardklubben og fortsatte hele dagen. Der var besøg fra landsholdspiller Nicoline Sørensen, som spillede bold med børnene, KFUM-spejderne lavede forskellige aktiviter, der var stor hoppepude, De Danske Lurblæsere kom forbi. Der var pølser, burger, kaffe, øl og vand i teltet – hvor der også var musik og fest hele aftenen.

”Det var den nyvalgte bestyrelses første mål at få fællesaktiviteter højt prioriteret. Der manglede den store samlede aktivitet, en fest, hvor der var noget for børn, ældre og voksne, hvor man kunne mødes samlet over en hel dag. Den løb så af stabelen i lørdags,” siger bestyrelses medlem Per Mortensen, som lover at de gør det igen næste år.

Fotos: Kaj Bonne

Fotos: Per Mortensen