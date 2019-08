Hele byen spiller

Nogle af de udenlandske gæster i år er Sigulda Graduate Orchestra fra Letland, der spiller alle tre dage på musikfestscenen.

Ballerup bymidte bliver fyldt med musik og dans i denne weekend, når det igen er blevet tid til Ballerup Musikfest. Festen begynder i eftermiddag klokken 17 på Kirketorvet.

Af Mia Thomsen

For syvende gang fylder Ballerup Musikfest hele byen med levende musik, sang og dans fra fredag den 23. august og hele weekenden frem til sidste koncert søndag klokken 15.

Med syv scener fordelt over hele bymidten bliver der rig mulighed for underholdning for hele familien i løbet af de tre dage, musikfesten varer.

Som altid er stort set alle tænkelige musikgenrer repræsenteret – lige fra rock og pop til sækkepibe ogolietønder over barbershop, folkemusik og jazz – der kommer helt sikkert til at være noget for enhver smag.

Udpluk fra årets program

De store musikfestscener på Kirketorvet kommer til at rumme alt lige fra lokale bigbands til udenlandske dansegrupper. Blandt andet kan man både fredag, lørdag og søndag opleve det store brassband fra Letland Sigulda Graduate Orchestra, eller man kan lade sig forføre af rytmerne, når CPH Flamenco Academy byder op til dans for både børn og voksne søndag klokken 14.15.

Det er også på musikfestscenerne, at man kan opleve åbningen af Ballerup Musikfest fredag klokken 17 med borgmesteren og Ballerup Harmoniorkester – og desuden den flotte finale søndag eftermiddag hvor Sunny Side Up/62TWO og Wonderbra spiller.

Baghusscenen byder fredag på lokal rock, og lørdag på alle talenterne fra Musikprojektet Mere Monitor samt optræden fra Wamdebørnene fra Burkina Faso, og The Midnights fra Canada.

Korsang og sømandsviser

I Ballerup Kirke kan man opleve flotte akustiske koncerter og korsang – blandt andet kan man høre bådeBallerup Sogns Børne- og Ungdomskor, Smørum Kirkes Ungdomskor og Skovlunde Kirkes Børne- og Ungdomskor fredag klokken 18.30

På biblioteket vil der være masser af sang og dans – lige fra ballet til linedance, og lørdag er der for eksempel viseaften klokken 19.30.

Under Uret er Musikfestens lille intimscene på ’Broen’ i Centrumgaden, hvor mange af de mindre grupper underholder. Her er alt fra skotske Haggerdash til den lokale singer-songwriter Sebastian Dahl.

På PostPubben er der også god musik med forskellige orkestre. Lørdag klokken 13.30 kan man for eksempel nynne med på viser om håndværkere, gårdsangere og sømænd, når kvartetten Glarmesterens Svende spiller glad, festlig og folkelig musik.

Slip ungerne løs i børneland

I år kommer der også en fast dansescene, hvor der præsenteres alt det bedste dans fra både Danmark og udlandet. Man kan blandt andet få en smagsprøve på næste års EM i TeamGym, der foregår i Ballerup, når der er springopvisning lørdag klokken 12.30.

Søndag klokken 10 er gudstjenesten flyttet udenfor kirken og bliver afholdt som en spillemandsmesse på Kirketorvet, hvor Værløse Folkemusikanter og Ballerup Sogns Kirkekor fylder torvet med sang og musik. Sognepræst Inge Meibom holder en kort søndagsprædiken om glæde og fællesskab.

Dette og meget mere kan opleves i Ballerup bymidte den kommende weekend, og mens forældrene hører musik, kan børnene slippes løs i børnelandet, hvor der er hoppeborge, highjumper, spejderaktiviteter og meget mere. Eller man kan tage en tur rundt i byen med festivaltoget.

Man kan se det fulde program for hele musikfesten her: www.ballerupmusikfest.dk

De lokale unge fra Mere Monitor er flot repræsenteret på årets musikfest. Blandt andet spiller Sunny Side Up/62TWO den store afslutningskoncert sammen med bigbandet Wonderbra søndag eftermiddag.

Der er også masser af dans til musikfesten. Blandt andet kommer CPH Flamenco Academy på besøg søndag eftermiddag.