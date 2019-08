En jungle af lyd, lys og bevægelse

Det er en scenekunstforestilling ud over det sædvanlige, der fra 23. til 25. august kan opleves i Baltoppen LIVE.

Af Mia Thomsen

Når publikum bliver lukket ind i den mørke sal vil de blive mødt af en lydkulisse fra junglen samt en dæmpet lyssætning, der giver oplevelsen af at være til stede i den mørke jungle, hvor dyrene hersker.

Selve iscenesættelsen er sparsom og ved hjælp af lyssætningen vil orkesteret med instrumenter og stativer give en oplevelse af den mørke skov, hvor lyset trænger ned igennem tætte trækroner og kaster lysglimt og refleksioner rundt i skovbunden.

Ubemærket vil de medvirkende indtage deres pladser og publikum bliver nu blive båret igennem historien om en lille dreng i junglen og hans oplevelser med de vilde dyr.

Musikken er et jazzepos for bigband frit komponeret over The Junglebook af Rudyard Kipling.

Danserne har blandet stilarterne og publikum kan opleve både moderne dans, jazz, hiphop og showdans.

Musikken og historien er skrevet af Mads Jakob Pagsberg. Dansen er koreograferet af Jesper Kryger og Malene Rostgaard Rasmussen, sidstnævnte kender mange børn fra DR’s tv-serie ’Isas Stepz’, hvor hun spiller Iza.

Konsulent for iscenesættelsen, dans, koreografi og scenekunst er Tim Rushton.

Tilsammen sørger de for at de 30 medvirkende kunstnere skaber en unik oplevelse for øje, ører og sjæl.

’A Jungle Story’ kan opleves i Baltoppen LIVE fredag, lørdag og søndag klokken 19.