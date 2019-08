Ronja og rumpenisserne indtager Pederstrup

Det er KLIMAs børne- og ungeafdeling der spiller de bærende roller, mens voksenafdelingen hjælper til med kor og de store optrin. Foto: Linda Hansen

Teatergruppen KLIMA opfører musicalen Ronja Røverdatter udendørs ved Ballerup Museum i de kommende to weekender.

Af Mia Thomsen

En nat tordner det stygt og voldsomt over fjeldet. Det er en uvejrsnat af de sjældne, hvor den buldrende torden får alt troldtøj, der normalt færdes i Mattis-skoven, til forskræmt at krybe i skjul. Med ét høres et kæmpe tordenbrag, og Mattis-borgen kløves i to af lynet.

Røverpigen Ronja kommer til verden i Mattisborgen denne frygtelige uvejrsnat, mens de blodtørstige skovhekse basker skrigende rundt om borgen.

Nu er Mattis-slægten sikret, og en ny kommende røverhøvding er født – tror Mattis. For samme nat bliver der født endnu en røverhøvding og herfra tager forestillingen publikum med dybt inde i den eventyrlige skov, hvor alle slags farer lurer, hvor heksefugle, grådværge og rumpenisserne bor.

Ronja møder drengen Birk Borkasøn fra den rivaliserende røverbande. De får et tæt forhold – næsten som søskende. Men det er ikke nemt at være bedste venner, når ens forældre er de værste fjender.

Udendørsforestilling

Astrid Lindgren skrev historien om Ronja Røverdatter i 1981. I 1991 havde musicalen, skrevet og komponeret af Sebastian, premiere i Danmark.

Teatergruppen KLIMAs børne- og ungeafdeling står på scenen i denne elskede historie om venskab og fjendskab – om frygt og mod.

24 børn fra 9-18 år spiller de bærende roller i musicalen, mens KLIMAs voksenafdeling hjælper til med kor og de store optrin.

Forestillingen opføres i samarbejde med Ballerup Museum udendørs på plænen bag museet, ved Lynsmedens Hus.

Der er mulighed for at slå sig ned på græsset foran scenen med et tæppe og spise sin medbragte mad under forestillingen.

I boderne sælges kage, kaffe og saft. Museets købmandsbutik er også på pladsen – herfra sælges gammeldags legetøj og slik.

FAKTABOKS:

Spilletider:

Lørdag den 24. august klokken 11 og 15

Søndag den 25. august klokken 11 og 15

Lørdag den 31. august klokken 11 og 15

Søndag den 1. september klokken 11 og 15

Billetter kan købes på www.teatergruppenklima.dk

I tilfælde af regn aflyses forestillingen. Stoppes den under første akt, tilbydes adgang til en af de andre forestillinger.

Er det sidste forestilling den 1. september refunderes billettens fulde beløb.

Stoppes forestillingen under anden akt refunderes billetter ikke og der tilbydes ikke alternativ forestilling.

Fotos: Linda Hansen