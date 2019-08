Premieresejr til Ballerup BK

Fredag aften var naboerne fra Måløv på besøg hos Ballerup BK i Ballerup Idrætsby, og her blev de 150 tilskuere forkælet med tre kvarters rigtig god fodbold.

Af Redaktionen

Allerede inden der var spillet fem minutter, havde begge hold været tæt på at score, og kun træværket i Måløv Boldklubs ende og Kasper Bernth Sørensen i Ballerup-målet, stod i vejen for en hurtig scoring.

I stedet satte Ballerup sig tungt på kampen, og efter 12 minutter blev det 1-0 ved Daniel Pless. Et fantastisk gennemspillet angreb, hvor Paw Olsen løb dybt, ventede på et indvendigt overlap fra Neno Dragojevic. Han tog bolden med, lagde den til bagerste stolpe og så var der scoret. Et lille kvarter senere headede Kevin Fejer 2-0 scoringen i nettet, inden Daniel Pless igen scorede til pausestillingen 3-0.

Anden halvleg bar lidt præg af en kamp, som reelt var afgjort, og ingen af holdene gjorde det store væsen af sig. Men tre kvarters festfyrværkeri fra Ballerup BK, det blev det da til i det længe ventede lokalopgør.