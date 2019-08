Gymnasterne fløj gennem gågaden

Flot så det ud, da 20 gymnaster fra Gladsaxe IF gav en lille forsmag på, hvad TeamGym er for en størrelse. Næste år afholdes EM i TeamGym i Ballerup. Foto: GymDanmark

Tilskuerne ved Ballerup Musikfestival fik en hæsblæsende oplevelse, da gymnaster overtog centrum af byen og gav en smagsprøve på det kommende EM i TeamGym.

Af Redaktionen

I efterårsferien 2020 afholder GymDanmark i samarbejde med Sport Event Denmark og Ballerup Kommune det hidtil største europamesterskab i TeamGym.

Men et event i denne klasse handler ikke alene om fire dages intensive konkurrencer i en proppet Ballerup Super Arena, det handler også om at give oplevelser til byens borgere. Derfor arrangeres der allerede nu og frem til oktober næste år flere lokale events, som bringer TeamGym tættere på Ballerups borgere og foreningsliv.

I weekenden, lørdag den 24. august, kunne man under Ballerup Musikfestival opleve 20 TeamGym-gymnaster fra Gladsaxe IF, give en forsmag på hvad TeamGym er for en størrelse.

Rykker byen sammen

”Jeg er glad for, at Ballerups værtsskab for EM i TeamGym i 2020 allerede nu er med til at give os borgere nogle oplevelser, vi ellers ikke havde fået. For eksempel har jeg aldrig set så storslåede spring ned ad vores Centrumgade, og det er skønt, at børnene også fik lov at prøve selv. At TeamGym kommer helt herind i bykernen gør også, at rigtig mange får europamesterskabet helt tæt på. På den måde er EM med til at rykke hele byen sammen omkring en fælles oplevelse”, siger Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune Charlotte Holtermann.

TeamGym består af tre forskellige discipliner alle udført som hold; en rytmisk serie, spring på bane og spring i mini-trampolin. Alle disciplinerne blev fremvist under musikfesten for at give en lille forsmag på det store brag til EM næste år, hvor verdens dygtigste inden for sporten mødes til et gymnastik-brag i Ballerup Super Arena.

Workshop for børn

Men gymnastik er for alle og ikke kun de bedste, så dagen sluttede af med en workshop for børn i alle aldre, der sammen med gymnasterne fra Gladsaxe IF fik hoppet, løbet og tumlet sammen i den sene sommersol.

”I GymDanmark er vi både glade og stolte over, at kunne være med ved denne musikfestival og dermed få mulighed for at præsentere TeamGym for Ballerups borgere. Vores ønske har været at integrere byliv og bevægelse ved denne event, og de mange tilskuere har vidnet om, at TeamGym er en hæsblæsende gymnastikoplevelse for alle,” siger formand for EM i TeamGym 2020 Kim Kløve Lassen.

Fotos: GymDanmark