Brøndbybesøg blev et nederlag for BSF

Chirine Lamti var tæt på mål, men desværre ikke tæt nok. Foto: FN Sportsfoto

Det blev desværre til tenniscifre, da Ballerup-Skovlunde lørdag tog imod Brøndby på en solbeskinnet hjemmebane. Hele 1-6 lød målscoren, da kampen blev fløjtet af.

Af Redaktionen

Der gik ikke mange minutter, før Brøndby fik bolden i kassen første gang, da de besøgte BSF lørdag eftermiddag.

Brøndbys Emilie Henriksen brød igennem og scorede til 1-0 efter blot fem minutter. Allerede minuttet efter lykkedes det endnu en gang at få bolden i mål, og Brøndbys Nicoline Sørensen gjorde det til 2-0 til gæsterne.

Brøndby fortsatte de hyppige skud mod mål, men BSF holdt den ude resten af halvlegen.

BSF var ikke uden chance for at reducere. Den største chance faldt 20 minutter inde i kampen, efter BSF fik tilspillet sig et hjørnespark.

I første omgang blev bolden skudt væk, men på næste opspil var den tæt på mål, da Chrine Lamti fik den foran fra målstregen. Her blev den blokeret af Brøndbys målmand og tre andre spillere fra Brøndby.

Få minutter senere blev Ida Skov Olesen spillet fri og forsøgte sig med et langskud, der gik forbi mål.

Ny kvinde på banen og et mål til sidst

Efter pausen var der debut til Kristrun Antonsdottir, der i denne uge har skrevet under med BSF. Den islandske spiller har de seneste år spillet for italienske AS Roma og norske Alvaldsnes.

Kort inde i anden halvleg fik Brøndby tilspillet sig straffe efter en tackling i feltet. På skuddet gik Naja Bahrenscheer til den forkerte side, og Brøndbys Nanna Christiansen scorede til 3-0.

På et langskud blev det også til 4-0, da Brøndbys Kamilla Karlsen efter en time hamrede bolden i mål. Få minutter senere bragte Brøndbys Louise Winter sit hold på 5-0, efter at have modtaget bolden foran mål.

Måltavlen viste efter 70 minutter tenniscifre, da Brøndbys Nicoline Sørensen for anden gang scorede i kampen.

I den anden ende af banen blev det kun til få afslutninger for BSF, der i stedet kæmpede hårdt for at holde Brøndby fra at score yderligere.

Til slut lykkedes det for BSF at få pyntet på resultatet, da Cecilie Larsen spillede uden om to forsvarsspillere og målmanden og sikkert skød den ind til 1-6.

”Vi skal lukke af tidligere”

Efter kampen var det især den dårlige start på kampen, der ærgrede Michelle Madsen.

”Vi får en ret dårlig start og giver dem nogle dumme mål. Vi kommer godt tilbage efter det i første halvleg. Men målene kommer som et slag i hovedet, når man som os går ud og tror rigtig meget på, at vi kan gøre det godt,” sagde hun efter kampen.

De mange inkasserede mål, mener hun, burde have været færre.

”Vi er nødt til at lukke af for modstanderne tidligere, så de aldrig får så mange mål. Det er det, vi skal tage med fra kampen, og så skal vi bare se fremad,” siger Michelle Madsen.

Efter dagens nederlag ligger BSF fortsat sidst i tabellen med to point.

I næste weekend er der landsholdspause. Næste kamp for BSF er lørdag 7. september, når de spiller på udebane mod VSK Aarhus.

Fotos: FN Sportsfoto