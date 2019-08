Muskeltræf i arenaen

Glade muskelmænd efter en veloverstået udfordring. Foto: Kaj Bonne

Weekendens crossfitstævne i Ballerup Super Arena var en opvisning i styrke, kondition og udholdenhed.

Af Mia Thomsen

Bassen hamrede derudaf i højttalerne, mens 24 særdeles veltrænede mænd kæmpede sig vej gennem de 12 baner, der var sat op i Ballerup Super Arena denne weekend.

Vi kiggede indenfor søndag, hvor crossfitstævnet Butcher’s Classics var nået til semifinalerne – og selvom de vilde atleter havde været i gang siden fredag eftermiddag, var tempoet og styrken stadig helt i top.

To og to kæmpede de sig igennem den ti minutter lange udfordring, der begyndte med 40 kropshævninger i barren – en øvelse kaldet CTB (chest to bar), inden de fortsatte til vægtløft, squats og øvelser med den lange, tunge ’worm’, som skulle løftes i fællesskab.

Som tiden gik, røg trøjerne af og sveden sprang på de toptrænede mænd. På tilskuertribunen og rundt langs kanterne af banen blev der råbt, hujet og klappet af atleterne, der efter endte strabadser stadig havde overskud til kram, highfives og posering for fotografen.

Det er niende gang at crossfitcentret Butcher’s Lab holder konkurrencen Butcher’s Classics, hvor i alt 270 atleter fra ind- og udland kæmpede weekenden over.

Man kan se alle resultater fra konkurrencen på Activeperfection.com

Fotos: Kaj Bonne