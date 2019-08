Vind ’Hunter Killer’

Gerard Butler spiller hovedrollen som Kaptajn Glass, der kommer på dybt vand i en hæsblæsende jagt på den kidnappede russiske præsident. Foto: Nordisk Film

konkurrence I denne uge kan man vinde en nervepirrende thriller.

Af Mia Thomsen

Dybt under det Arktiske Ocean leder den amerikanske ubådskaptajn, Joe Glass, en redningsaktion på en ubåd, der er kommet i vanskeligheder. Eftersøgningen fører til afsløringen af et russisk kupforsøg, der truer verdensordenen.

Med besætningens liv på spil må Kaptajn Glass samle en gruppe specialtrænede Navy Seals for at redde den kidnappede russiske præsident og snige sig gennem fjendtligt farvand for at forhindre tredje verdenskrig.

’Hunter Killer’ er en nervepirrende thriller med Gerard Butler i hovedrollen som Kaptajn Glass

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film to eksemplarer af filmen på dvd.

For at deltag i konkurrencen skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

hvem spiller hovedrollen som ubådskaptajn Joe Glass i filmen?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 2. september klokken 12. Vi trækker to vindere, som får direkte besked på mail – og efterfølgende selv skal afhente filmen på redaktionen i Ballerup.