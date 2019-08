Sol, fest og masser af musik

Børnene fra Wamde gav festen farver og rytmer, da de optrådte med deres karakteristiske levende dansehow. Foto: Kaj Bonne

Ballerup Musikfest satte sig store præg på weekenden i bymidten. Det gode vejr og de mange musikalske tilbud trak folk til i massevis og skabte en perfekt ramme om den store fest.

Af Ulrich Wolf

Man kunne næsten fornemme det allerede fredag formiddag, da hovedscenen var ved at blive sat op på Kirketorvet i Centrumgaden i Ballerup.

Solen bagte ned, temperaturerne bare steg og folk havde allerede kort efter middag sat sig ud på stolene ved cafeerne for at gøre klar. Ballerup Musikfest havde de perfekte rammer til at blive en succes.

I alt syv scener havde weekenden igennem gang i mange former for musik og dans for publikum i alle aldre.

Alt fra rap, rock og folkemusik til linedance og flamenco var på programmet og det hele sluttede med en stor finale på Kirketorvet søndag eftermiddag med 62TWO og Wonderbra.

Se billedgalleri her: Musikfesten 2019

Rigtig mange var troppet op i det gode vejr for at fejre musikfesten i Ballerup. Foto: Kaj Bonne.

En flot fest

Formanden for Ballerup Musikfest, Winnie Jørgensen, er begejstret for weekendens succes.

”Det var jo et fantastisk vejr og samtidig havde vi et bredt og varieret udvalg på alle scener weekenden igennem. Så det var en rigtig god musikfest. Hvis vi ser på omsætningen, så ser det ud til, at der var flere gæster end ved sidste musikfest for to år siden og det er vi glade for. Vi har ikke meget at klage over,” siger Winnie Jørgensen.

Hun hæftede sig især ved afslutningen søndag eftermiddag på Kirketorvet.

”Søndag eftermiddag var der en stemning, som var helt speciel. Folk sang og vi stod og kiggede på hinanden og var enige om, at det var fuldstændig som den gamle musikfestival i Damgårdsparken. Det lover godt for den næste musikfest i 2021,” siger Winnie Jørgensen, som også glæder sig over det gode samarbejde mellem de mange frivillige og hjælpere, der fik hele arrangementet til at klappe og give Ballerup en musikalsk fest på højt niveau.

Kle & Aneesh optrådte lørdag aften. Bag gruppenavnet er Simon og Silas begge fra Ballerup. Sammen med resten af Mere Monitor-holdet holdt de festen kørende på Baghusscenen hele lørdag aften.