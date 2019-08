Kameraer på vej i gågaden

Vicepolitiinspektør Thomas Mejborn forsikrer, at Københavns Vestegns Politi fortsætter indsatsen mod de folk, der skaber utryghed og eksempelvis sælger stoffer i Centrumgaden og omegn. Foto: Kaj Bonne.

Selvom unge-containeren er blevet lukket og sælgerne er væk, fortsætter Københavns Vestegns Politi trykket på de ’utryghedsskabende’ personer omkring Centrumgaden. Næste skridt er kameraer i gågaden.

Af Ulrich Wolf

I sidste uge kunne Ballerup Bladet fortælle, at den ellers populære ’hænge ud’ container på Baltorpplænen var blevet lukket og fjernet på grund af massivt hashsalg på stedet.

Men selvom containeren nu er lukket, er det ikke ensbetydende med, at indsatsen mod hashsalget er slut. Tværtimod.

Faktisk har Centrumgaden og området omkring være mål for en konkret indsats i flere år. Det vil den også være fremover.

”Centrumgaden har været et salgssted i flere år og det har også være målet for vores indsats i flere år. Vi har især koncentret indsatsen om aftenen og natten, hvor vi har fokus på specifikke personer, der skaber utryghed og uro. Vi ved, hvem de er, for det er ofte de samme personer vi møder og derfor kan vi følge dem,” siger Thomas Mejborn, vicepolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi og én af de ansvarlige for indsatsen omkring Centrumgaden.

Han fortæller samtidig, at man satte massivt ind, da problemerne med salget eskalerede ved containeren.

Fortsætter trykket

”Vi kunne hurtigt se, at problemet var flyttet hen til containeren og derfor endte det med, at vi anbefalede kommunen at lukke den. Det netop den utryghedsskabende adfærd, som vi ikke vil acceptere. Nu er problemet så fjernet der, men vi fortsætter trykket, for det popper jo op andre steder,” siger Thomas Mejborn, som blandt andet nævner Ballerup Bibliotek som et sted, hvor nogle af de velkendte fokuspersoner opholder sig.

”Det er vigtigt at fortælle, at vi fortsætter trykket på de her folk. Når de flytter sig, så flytter vi med, for det er borgernes tryghed, der er vigtig for os,” pointerer Thomas Mejborn.

Forebyggelse og råd

Man benytter sig af mange redskaber for at komme problemerne til livs. Udover den politimæssige indsats er også SSP og Ballerup Kommune på banen for at dæmme op for salget og ikke mindst købet.

”Indsatsen foregår på mange planer. Vi går isærefter sælgerne, men det handler også om at ramme køberne og ikke mindst at forebygge, at nogen bruger stofferne. Defor er kommunen og SSP vigtige i forebyggelse og rådgivning,” siger Thomas Mejborn.

Kameraer på vej

En af de nyeste og meget håndgribelige tiltag er kameraer. Fra slutningen af september bliver der installeret en række ’tryghedskameraer’ i Centrumgaden, så man kan overvåge gågaden fra alle vinkler. Dermed giver man politiet gode kort på hånden, når man skal dæmme op for den ’utryghedsskabende’ adfærd i Centrumgaden.

”Så kan vi se hvem der færdes i gaden, udstede forbud mod at de kommer der og hvis de gentagne gange overtræder forbuddet, så kan vi ende med at sætte dem i fængsel. Så det er et godt redskab, som vi forventer os en del af,” siger Thomas Mejborn, der ikke vil sige hvor mange kameraer der kommer op, men at der kommer ’nok’ op til, at det giver mening.

Under alle omstændigheder fortsætter indsatsen mod salget af stoffer i gaden ufortrødent for som Thomas Mejborn udtrykker det:

”Vi er efter de her folk, uanset hvor de rykker hen.