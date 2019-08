To millioner til en god start

Ballerup Kommune har sendt to millioner kroner til daginstitutionerne. Penge som skal bruges på at sikre både børn og forældre en god start på institutionslivet. Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Børneliv Ballerup Kommune har sat to millioner kroner af til ’den gode start’ for de mindste børn i institutionerne. Pengene er allerede nu i spil.

Af Ulrich Wolf

Det skal være mere trygt for både forældre og børn at sende deres helt små børn i institution for første gang. Derfor har Ballerup Kommune sat i alt to millioner kroner af til ’den gode start’ i kommunernes institutioner.

Meningen er at skabe ro og tryghed for alle parter, når de allermindste børn begynder i institution.

”En tidlig indsats er meget vigtig. Derfor har vi sendt to millioner kroner ind i vores daginstitutioner, der skal sikre en god start for børn og forældre. Pengene skal give plads til tid. Tid til at tale med forældrene, tid til at fokusere på det enkelte barn, som er startet. Det skal ske ved, at man kan købe flere pædagogtimer til at tage sig af de andre børn via eksempelvis vikartimer. Så vi sætter nu reelle penge af til at at understøtte vores mål om de gode første 1000 dage,” siger Peter Als (A), formand for børne- og skoleudvalget.

Selvom pengene er øremærkede til de mindste børns opstart, så pointerer udvalgsformanden, at institutionerne selv kan råde over pengene og fordele dem til de indsatser, der passer dem bedst indenfor rammerne.

Økonomisk virkelighed

”Pengene er øremærkede den gode start, men det er op til institutionerne selv at fordele dem. Vores politiske fokus har været at komme med reelle penge til området. Jeg ved godt, at BUPL har nogle andre mål for normeringer og dem kan jeg godt sætte mig ind i. Men der er også en økonomisk virkelighed. Til gengæld ligger vi nu ret godt i forhold til de målsætninger som KL har på området, og jeg er glad for, at vi i hvert fald kan sætte penge af nu og i de kommende år,” siger Peter Als.

Der er allerede sat et par millioner af til et forskningssamarbejde, der skal sætte fokus på en bedre pædagogisk hverdag. Der skal forskes i, hvordan man skaber det bedst mulige pædagogiske miljø til glæde for både børn og personale.

Samarbejdet skal også have økonomisk opbakning fra eksterne investorer og falder formentlig på plads i løbet af efteråret.