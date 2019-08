Færre ældre skal have gratis træning

Mange ældre i Ballerup Kommune vil gerne træne. Det er godt, men der er alt for mange der benytter sig af træningstilbud, de slet ikke er målrettet til. Derfor vil kommunen nu luge ud i antallet af brugere. Foto: privatfoto

Træning Siden 2017 har flere og flere ældre i Ballerup Kommune valgt at træne i de kommunale selvtræningstilbud. Men fra nytår stopper det. Kommunen vil luge ud i antallet af brugere.

Af Ulrich Wolf

Rigtig mange pensionister over 65 år i Ballerup Kommune, har siden 2017 benyttet sig af et af de mange gratis selvtræningstilbud, der findes. I Sundhedshuset og på en række udvalgte plejecentre har man kunnet selvtræne gratis.

Målgruppen var de ældre, der ikke har det mentale eller fysiske overskud til at benytte tilbuddene i de eksisterende motions- og sportsforeninger i kommunen eller i private fitnesscentre.

Det har imidlertid været op til den enkelte at vurdere, om de var i målgruppen. Det synes rigtig mange, for tiden 400 og flere kommer til, at de er. Men det er alt for mange i forhold til den kapacitet, som tilbuddene har og derfor har Ballerup Kommune besluttet, at det fremover skal være kommunens personale, der skal vurdere om den enkelte falder indenfor målgruppen.

Hvis man ikke gør, må man så benytte sig af de private tilbud andre steder. Formålet er, at skaffe plads til dem, som reelt har behovet.

Det har aldrig været meningen

”Vi kan se, at en lang række sunde og raske borgere bruger tilbuddet som gratis træning. Det gælder for eksempel et stort antal borgere, som hverken har haft et kommunalt genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb, men som har læst om tilbuddet på kommunens hjemmeside og som har valgt at tilmelde sig tilbuddet. Det har aldrig været meningen. Vi har ikke mulighed for at tilbyde træning til så stort et antal borgere. Vi har hverken kapacitet eller plads og vi skal heller ikke være konkurrenter til et almindeligt fitnesscenter, som vi er på vej til at blive,” siger formand for social- og sundhedsudvalget, Lolan Ottesen (A).

Helt konkret betyder det, at fra og med 1. januar 2020 vil målgruppen for tilbuddet være borgere, som har gennemført et genoptrænings- eller rehabiliteringsforløb og som på grund af deres funktionsnedsættelse har behov for at fortsætte deres træning i kendte og trygge rammer. Det vil være kommunens personale, der foretager vurderingen af den enkeltes behov.

Tidsbegrænsning på træningen

Fra årsskiftet får træningstilbuddet større fokus på genoptræning og rehabilitering og derfor overgår tilbuddet fra tidsubegrænset til tidsbegrænset på maksimalt seks måneders træning.

De omkring 400 brugere, der i dag benytter sig af selvtræningstilbuddet vil få direkte besked om de nye regler, inden de træder i kraft. Derudover holder Ballerup Kommune en række informationsmøder i Sundhedshuset og på plejecentrene.