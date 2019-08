Børnefamilier mødes i naturen

Danmarks Naturfredningsforening står bag netværket ’Naturfamilier’, hvor lokale familier arrangerer små naturaktiviteter og ture for hinanden. Foto: Kim Bjærre

Mødested Naturfamilier er et nyt netværk for børnefamilier, hvor man kan invitere hinanden med på fælles naturoplevelser

Af Mia Thomsen

Danmarks Naturfredningsforening har lavet et særligt familiefællesskab kaldet ’Naturfamilier’. Ideen er at gøre det nemmere for børnefamilier at finde hinanden og lave hyggelige ting sammen ude i naturen.

Projektet blev søsat i foråret, hvor børnefamilier i ti pilotkommuner har haft mulighed for at invitere hinanden med på små udflugter. Der er blandt andet blevet afholdt fisketure, skovture og strandture – alt sammen planlagt af familierne selv, hvor andre så har kunnet tage med.

Nu folder DN projektetet ud i yderligere 25 kommuner, herunder Ballerup.

”Naturfamilier er et fællesskab, hvor der er plads til alle uanset alder og naturerfaring”, forklarer Lene Gryning, der er projektleder for Naturfamilier.

”Vi vil gøre det lettere for familier at vælge naturen til og finde inspiration til spændende naturoplevelser sammen med andre børnefamilier. En tur behøver ikke være et stort projekt, men skal kunne passe ind i hverdagen”, siger hun og understreger, at det ikke kræver ikke den store viden om friluftsliv, for at kunne invitere andre med ud i

naturen, men blot motivation til at komme ud sammen med andre børnefamilier.

Lokale netværk

Ved hjælp af lokale Facebook-grupper og hjemmesiden Naturfamilier.dk skaber DN lokale netværk af familier, der arrangerer små naturaktiviteter og ture for hinanden. Det behøver ikke være noget stort eller krævende. Det kan bare være en gåtur i skoven eller snobrødsbagning over bål. Alle kan være med og det er ganske gratis.