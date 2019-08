Fotoskole åbner i Måløv

Fotograf og underviser Susanne Fischer og lille Harley, der også gerne ville med på billedet. Lokalerne er ved at bliver renoveret så de er helt klar til at tage imod de allerførste fotografelever på den nye uddannelse Key Point Photography Academy i Måløv. Foto: Kaj Bonne

Uddannelse De to fotografer Kim Skovsby og Susanne Fischer åbner en fotografuddannelse i Måløv. Første hold begynder på mandag.

Af Mia Thomsen

I udkanten af Måløv med Kildedal Station som nabo ligger en stor industribygning på adressen Måløv Byvej 229.

Hvis man kører hele vejen rundt om bygningen til den fjerneste port nummer fem ud mod togskinnerne, går gennem porten og labyrinten af små opbevarings- og lagerrum, så finder man en lille perle af et kreativt mødested.

Her i de snart helt hvidmalede lokaler har der det sidste år har været en særdeles aktiv fotoklub, hvor omkring 40 glade fotoentusiaster hver uge har mødtes, udvekslet tanker og idéer, lært og lyttet for at blive endnu bedre bag kameraet.

Klubben blev stiftet af de to fotografer Kim Skovsby og Susanne Fischer. Kim har drevet fotografuddannelsen Key Point Photography Academy (KPP) i Odense i ti år, hvor han blandt andet har uddannet Susanne Fischer, som mange nok allerede kender her fra lokalområdet, da hun har været børnefotograf i Måløv i de sidste tre år og i øvrigt selv bor i Egebjerg.

Klar til første hold

Susanne Fischer møder os i lokalerne, der er under renovering, da de fra 2. september ikke længere kun skal være fotostudie og mødested for fotoklubben, men også skal huse en helt ny afdeling af fotografuddannelsen KPP.

Fotoklubben har givet de to fotografer bag en god indikator på, at der er grundlag for en egentlig fotografuddannelse her i området, så nu prøver de det af.

”Det første hold bliver et lille hold. Men det er også fint. Så får vi god tid til at gå i dybden og give dem den helt tætte sparring en-til-en,” fortæller Susanne Fischer, der glæder sig til at komme i gang.

Til forskel fra skolen i Odense, der er weekendbaseret, vil skolen i Måløv tilbyde undervisning på hverdage. Der kommer til at være både onlineundervisning, praktiske øvelser, klasseundervisning og personlig sparring og udviklingstimer med uddannelsens professionelle undervisere og fotografer.

”Vores mål er at klæde eleverne på til at blive selvstændige. Derfor vil vi også undervise eleverne i for eksempel salg og marketing, økonomi, hvordan man laver kontrakter, opbygning af hjemmeside og personlig fremtoning,” forklarer Susanne, der selv tog samme rejse, efter hun blev uddannet på skolen i Odense.

Fællesskab i fokus

Uddannelsen henvender sig hobby- og amatørfotografer, som ønsker en både teknisk og kreativ funderet fotografuddannelse med henblik på at skabe en kommerciel forretning. Derudover vil eleverne også blive en del af et kreativt fællesskab med base i lokalerne i Måløv.

”Fællesskab er rigtig vigtigt. Der er en tendens i fotobranchen til, at alle går alene rundt og putter med deres eget. Det vil vi gerne gøre op med og sige, hey, lad os da mødes og hjælpe hinanden i stedet,” siger Susanne og fortæller, at eleverne får fri adgang til lokalerne i Måløv, så de kan bruge dem som fotostudie og øve sig eller have kunder med udenfor skoletid.

Lokalerne vil også fortsat huse fotoklubben og blive brugt som fotostudie af andre fotografer.

Man kan læse mere på Key Point Photography Academys hjemmeside: Fotografuddannelse.nu