Høstmarkedet breder sig

De store, søde heste fra Grantoftegaard tager gæsterne med på vogntur rundt i Pederstrup. Foto: privatfoto

Hyggeligt Det populære høstmarked i Pederstrup er i år udvidet fra én til to dage, og byder både på koncert, teater, jagtopvisning og falkonérshow.

Af Mia Thomsen

Det store økologiske høstmarked i Pederstrup er altid voldsomt populært. Børnefamilier fra hele Storkøbenhavn myldrer til landsbyen hvert år for at se og klappe dyrene, købe lækre lokale råvarer og måske tage en tur med hestevognen.

I år har arrangørerne, Grantoftegaard, Ballerup Museum, skoletjenesten, folkedanserne og Konditorgården, for første gang valgt at udvide årets høstmarked fra én til to dage.

”Vi kan mærke, at opmærksomheden omkring vores tre årlige events: Julemarked, Læmmedag og Økologiske Høstmarked øges markant. Derfor udvider vi til to dage i år,” fortæller Grantoftegaards direktør Tanja Höper.

Høstmarkedet finder sted lørdag den 31. august og søndag den 1. september fra 11 til 16.

Fåreklip og madværksted

På Grantoftegaard er der masser at tage sig til. Man kan komme helt tæt på gårdens mange dyr og landbrugsmaskiner, hoppe i halmen, få en tur på en pony, se fårene blive klippet eller hyrdehundene arbejde.

Som altid er der også åbent i boder og caféen, hvor man kan købe økologiske lækkerier, mad og drikkevarer.

Lørdag har de inviteret bandet ZZ Top Jam på besøg til en øko-unplugged frokostkoncert klokken 12-14.

I år er der også besøg af Det Rullende Madværksted, hvor man både lørdag og søndag kan deltage i forskellige workshops og få gode idéer til lækre og nemme måltider. Man skal dog tilmelde sig på forhånd via Grantoftegårds hjemmeside eller facebookside.

Derudover har gården stillet en stand til rådighed for Venligboerne på Møllen og Foreningen Møllens Venner, som vil fortælle mere om deres projekt for at hjælpe hjemløse. Her kan man for eksempel få en snak med nuværende og tidligere hjemløse samt nogle af de frivillige bag projektet.

Kongens Jagt med dans og shows

På museet er der åbent, så man kan se udstillingerne på Pederstrupgård og Lindbjerggård. Lynsmedens Hus og Skomagerhuset har dog lukket, fordi området bag museet er omdannet til udendørsteater både lørdag og søndag, hvor teatergruppen KLIMA opfører musicalen om Ronja Røverdatter.

Søndag inviterer museet i samarbejde med skoletjenesten til ’Kongens Jagt’ på plænerne bag Ryttergården.

Her kan man få fornemmelsen af, hvordan det foregik, når kongen var på jagt i Hareskoven og holdt gilde på jagtgården i 1500- og 1600-tallets Ballerup.

Kongens Jagt byder både på renæssancedans, fægteskole, hesteshow, jagtopvisning og falkonérshow. Man kan også møde de kloge koner og de jyske adelsmænd, lave mad på bål og slukke tørsten og den lille sult i Kongens Kro ved Ballerup Historiske Forening.

Kongens Jagt bliver åbnet klokken 11 af borgmesteren med flere. Man kan hente et program for jagten i infostanden på pladsen eller på Ballerupmuseum.dk.

Årets største begivenhed

Konditorgården i Store Peters Hus byder på en særlig kagemenu og frisksmurte sandwich søndag den 1. september.

Samme dag klokken 14 og 15 holder Ballerup Folkedanserne og Ryttergårdens Spillemænd workshop på plænen foran Konditorgården, her kan man også oplev sjippepigerne fra Måløv Idrætsforening, der giver opvisning flere gange i løbet af dagen.

Arrangørerne opfordrer alle til at tage cyklen i stedet for bilen til høstmarked. Landsbyen vil nemlig være spærret for biler begge dage og parkering skal derfor ske på de omliggende veje.

Man kan også gå eller cykle turen fra Ballerup Station langs Pederstrupstien. Der er knap halvanden kilometer, så det kan de fleste nok overkomme enten til bens eller på to hjul.

Det Økologiske Høstmarked er årets absolut største begivenhed i Pederstrup, og Tanja Höper fra Grantoftegaard anslår, at omkring 12.000 besøgende vil lægge vejen forbi den lille landsby i løbet af weekenden.