Uafklaret fremtid for hjemløseprojekter

Projekt Foreningen Møllens Venner og Venligboerne har fremlagt et projekt, der skal afhjælpe hjemløshed i Ballerup. De foreslår indkvartering på Møllen, men projektets fremtid er stadig uafklaret.

Af Ulrich Wolf

Hjemløshed er et problem – også i Ballerup Kommune. Derfor har Foreningen Møllens Venner og Venligboerne for nylig sat problematikken på dagsordenen og har blandt andet præsenteret kommunen for et projekt, der skal skaffe boliger til kommunens hjemløse i en række kommunale ejendomme.

Blandt de forslag som er i spil er et forslag, der skal indkvartere hjemløse midlertidigt i Møllen på Gl. Rådhusvej, hvor der tidligere har været flygtninge.

Et forslag, der har to ben: Enten kunne det drives som et kommunalt sted af Fronten eller det kunne være Grantoftegaard, som stod for driften og udlejningen af boligerne til hjemløse.

I den forgangne uge har repræsentanter for Møllens Venner og Venligboerne sammen med repræsentanter fra Ballerup Kommunes ejendomsafdeling været på inspektion på den gamle mølle for at se, hviken form bygningerne befinder sig i.

Men vejen til at indkvartere hjemløse på Møllen er bestemt ikke banet endnu.

Politisk vilje

”Min opgave er at få Møllen tømt, så vi med tiden kan udvikle det til eksempelvis boliger. Man kan sagtens indkvartere for eksempel hjemløse midlertidigt, hvis bygningerne fik en mindre renovering. Men som udgangspunkt er det menigen, at Møllen og området omkring skal udvikles til noget andet,” siger Mads Bo Bojesen, chef for Center for Ejendomme i Ballerup Kommune.

Han henviser desuden til, at en eventuel indkvartering af hjemløse i sidste ende er en politisk beslutning.

Men borgmester Jesper Würtzen (A) vil ikke på nuværende tidspunkt sige hverken ja eller nej til det fremlagte projekt.

Så selvom der altså nu er kommet et par indspark til problematikken om hjemløse – og der endda har været møder mellem folkene bag projekterne og kommunen, så er der stadig lang vej til en mulig indkvartering af hjemløse på Gl. Rådhusvej.