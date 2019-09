Høstmarked i landsbyen

Foto: Kaj Bonne

Årets høstmarked i Pederstrup havde mange nyheder på programmet. Ud over at det var udvidet fra én til to dage, var der også mulighed for at komme med tilbage til 15-1600-tallet i Ballerup Museum og skoletjenestens stort opsatte ’Kongens Jagt’.

Af Mia Thomsen