Debat Ingeniøren afslørede i artikler 23. august Vestforbrændings skjulen af sandheden om genanvendelse af plastaffaldet, som 700.000 borgere i københavnsområdet dagligt sorterer i den tro at 75 procent af plasten genanvendes.

Af Leo Lund Mathiasen, Kærlodden 6, Måløv

Det viser sig, at det faktisk kun er sølle 31 procent, der genanvendes – resten forsvinder i forbrændingsovne i eller uden for Europa, på lossepladser i Asien eller i værste fald i havet.

I forbindelse med Ballerup Kommunes nye affaldsregulativ udtalte Trine Baarstrøm til Ballerup Bladet 14. februar 2017, at hun gerne samtidig vil aflive myten om, at det sorterede affald i sidste ende ryger ned i det samme store hul på forbrændingsanstalten. ”Det bliver det ikke. For så er vi alle sammen til grin …..”.

Jamen, det er jo det, vi netop er. Vi bliver gjort til grin og narret af den information, vi har fået fra kommunen og Vestforbrænding om genanvendelsen af det plastaffald, vi dagligt omhyggeligt sorterer, og ifølge det, vi har fået at vide, vil blive genanvendt.

For et år siden bragte Jyllandsposten i artikel den 10. september Dansk Affaldsforenings vurdering, at kun cirka 15 procent af den indsamlede plast i landet genanvendes. Dette tal blev i efterfølgende pressemedelelse fra Vestforbrænding afvist som ugenkendelig og meget forkert, og 75 procent genanvendelse fastholdt for den af Vestforbrænding indsamlede plastaffald. Desuden bebrejdedes Jyllandsposten igen at skabe unødig tvivl om nytten af sortering af plastaffald. Jamen, det er jo Vestforbrænding (skulle snarere kaldes Cirkus Plastforbrænding), der bibringer tvivlen med vildledende oplysninger og skjulen af sandheden – ikke Jyllandsposten.

Med baggrund i Ingeniørens og Jyllandspostens artikler, må det konstateres, at Vestforbrænding på det skammeligste har vildledt 700.000 borgere og bestyrelsen, og gennem lang tid holdt sandheden skjult om genanvendelsen af plastaffald.

Hvordan kan bestyrelsen, blandt andet en stribe borgmestre, inklusiv vores egen, have tillid til Vestforbrændings ledelse, der ikke har styr på, hvad den har med at gøre på dette væsentlige område med så stor samfundsmæssig fokus.

Det er skandaløs omgang med borgernes tillid.