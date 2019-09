Politisk ballade om fremtidigt cykel-VM

Ballerup Super Arena skal måske være rammen om VM i banecykling i 2022 eller 2024. Det koster to millioner kroner, og det gav anledning til en del politisk debat. Foto: Arkivfoto

En sag om kommunal støtte til VM i banecykling i 2022 eller 2024 har udløst stor politisk uenighed og alliance på tværs af partiskel. Oppositionen vil satse på velfærd fremfor ’luftig branding’.

Af Ulrich Wolf

Egentlig er det ikke nogen stor sag i kommunalbestyrelsen. Den handler om et relativt lille beløb på to millioner kroner, som Ballerup Kommunes kultur- og fritidsudvalg vil afsætte til VM i banecykling, der måske skal afholdes i Ballerup Super Arena i 2022 eller 2024, hvis Dansk Cykle Union (DCU) får tildelt værtskabet.

Det mener et flertal i udvalget, som består af fem socialdemokrater, en venstremand og en DF’er, er en god ide. De ser det som et arrangement, der i samarbejde og samfinansiering med Københavns Kommune, Sport Event Danmark og DCU, skal brande Ballerup og københavnsområdet.

Derfor var man indstillet på at bevilge de to millioner kroner som medfinansiering til at afholde den olympiske cykeldisciplin.

Men da sagen skulle behandles på kommunalbestyrelsesmødet mandag aften blev det i den grad en sag, der delte de politiske vande.

Dårligt signal

Da formanden for kultur- og fritidsudvalget, Charlotte Holtermann (A), havde anbefalet, at Ballerup gav to millioner kroner til arrangementet, brød balladen ud. Det var mere end oppositionen kunne klare.

”Vi kan under ingen omstændigheder bakke op om den sag. Vi stemmer nej og synes, det er en rigtig dårlig ide,” sagde Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen.

Han uddyber sin modstand, der deles af både Konservative, Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

”Vi har netop gennemgået budgettet og har skullet spare 12 millioner kroner, hvoraf de seks er fundet ved at bruge grønthøsteren i alle afkroge. Så vil man tillade at give to millioner kroner til sådan et arrangement. Jeg ved godt, at det ikke er penge, vi skal finde lige nu, men jeg er ret sikker på, at vi om et par år også sidder og skal spare på servicerammen og kernevelfærden, og så har vi forpligtet os til at bruge pengene. Det er et rigtig dårligt signal at sende,” siger Kåre Harder Olesen, som mener, at Ballerup bidrager rigeligt til det arrangement.

”Vi har en superarena og den bruger vi. Vi betaler for den hvert år, uden at vi nogensinde kan få at vide, hvad den egentlig koster skatteborgerne, og dermed giver vi også vores bidrag ved at stille den til rådighed for eksempelvis VM i banecykling. Vi skal ikke også til at betale for det. Tilmed er hele det der diffuse branding-begreb noget uklart. Helt ærligt. Det er jo ikke det arrangement, der får folk til at flytte til Ballerup. Det er, at vi har gode skoler, ældrepleje og infrastruktur, ikke at der bliver afholdt VM i banecykling i superarenaen. Nok er nok,” siger Kåre Harder Olesen, som også ser sagen som principiel.

Det samme gør Stine Rahbek Pedersen fra Enhedlisten.

Styr på rugbrødet

”Den er helt vildt principiel. Det handler om valget mellem velfærd eller prestigeprojekter. De sidste 10 år har vi skullet spare på skoler og institutioner hvert år og så vil man give penge til den slags. Vi skal have styr på rugbrøddet, inden vi får lagkage, og det har vi ikke,” siger Stine Rahbek Pedersen, som også gerne vil være med til at løfte brandingen af Danmark.

”Jeg synes, det er fint, at vi brander Danmark og Ballerup, men vi skal have styr på vores rugbrød først. Derfor er det også vigtigt for mig, at vi som opposition siger fra, hvis vi oplever, at noget ikke er i orden. Uanset partifarve handler det om at sætte Ballerup højest. Sådan skal demokratiet være og derfor fremsatte vi også et ændringsforslag,” siger Stine Rahbek Pedersen.

Ændringsforslaget gik ud på, at man vil stille banen gratis til rådighed, men at man ikke vil give økonomisk støtte, såfremt DCU får værtskabet for VM.

Ændringsforslaget fik opbakning fra Venstre, Enhedslisten, Konservative og Dansk Folkeparti, men blev nedstemt af Socialdemokratiet og SF og dermed er der afsat to millioner kroner til stævnet.

Færre penge fra København

Som nævnt er der flere medbetalere, blandt andet Københavns Kommune, der også behandlede sagen i kultur- og fritidsudvalget den 22. august, fire dage før sagen blev behandlet i Ballerup.

Her var der lagt op til, at Københavns Kommune skulle betale 2,2 millioner kroner til stævnet, men udvalget besluttede kun at bevilge 500.000 kroner – et faktum som undrer Kåre Harder Olesen.

”Hvad grunden er til, at udvalget i København ikke bevilger mere ved jeg ikke. men det er da påfaldende, at man kun vil give en halv million kroner. Det fik vi intet at vide om ved behandlingen af sagen, selvom det altså var vedtaget fire dage inden vi diskuterede sagen, Men det er da interessant, for betyder det så, at arrangementet ikke bliver til noget? Det ved vi ikke,” siger Kåre Harder Olesen.

Under alle omstændigheder vil Ballerup nu afsætte to millioner kroner til det måske kommende VM i banceykling i Ballerup Super Arena på baggrund af en sag, der måske ikke var økonomisk særlig stor, men som endte med en meget lang og ophedet principiel politisk diskussion.