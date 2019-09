Politi uge 35

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Butikstyveri i Ballerup

En politipatrulje rykkede tirsdag den 27. august klokken 16.20 ud til en anmeldelse om et butikstyveri fra dagligvarebutik på Baltorpvej i Ballerup.

En butiksdetektiv havde tilbageholdt to litauiske mænd på 30 og 28 år, idet de havde stjålet alkohol fra butikken. Mændene blev sigtet for butikstyveri, som de begge nægtede.

Cyklist påkørt

Mandag den 26. august klokken 16.30 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Ågerupvej i Ballerup.

En 69-årig mandlig bilist skulle foretage et højresving i et kryds, hvor han overså en 19-årig kvindelig cyklist og påkørte hende. Kvinden slap med mindre skader og blev kørt på hospitalet til undersøgelser.

Manden blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han ikke havde overholdt sin vigepligt. Han erkendte.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem søndag den 25. august klokken 08 og onsdag den 28. august klokken 10 på Skovbovænget i Egebjerg. En dør var brudt op, og en computer samt en pung og kontanter var stjålet .Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i denne eller andre sager, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem torsdag den 22. august klokken 10 og torsdag den 29. august klokken 14 på Sneppehøj ved Jonstrup. Et vindue var brudt op, og et smykkeskrin var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i denne eller andre sager, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.

Kørte uden kørekort

En politipatrulje standsede onsdag den 28. august klokken 07.50 en 22-årig mandlig bilist på Torvevej i Skovlunde. Manden kørte uden gyldigt kørekort, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han erkendte.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Bakkesvinget i Måløv sket mellem tirsdag den 20. august klokken 10 og fredag den 30. august klokken 14.30. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker samt kreditkort var stjålet. Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.