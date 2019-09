Boliger på vej til Telegrafvej

Området omkring Telegrafvej skal være et nyt blandet bolig- og erhvervskvarter i fremtiden. Derfor går dialogprocessen nu i gang for at få input fra borgere og virksomheder. Foto: privatfoto

Planer En flerårig proces med en omdannelse af Telegrafvej-kvarteret indledes nu med en dialog mellem borgere, erhvervsdrivende og kommunen.

Af Ulrich Wolf

Det ’gamle’ erhvervskvarter omkring Telegrafvej er udset til at være et nyt blandet bolig- og erhvervskvarter med navnet Baltorp Bykvarter, og en række investorer er allerede interesseret i at bygge boliger i området. Derfor har Ballerup Kommune påbegyndt den proces, der skal omdanne det lidt triste erhvervsområde til et mere levende byområde med både boliger af forskellig art, erhverv og uddannelsesinstitutioner.

Det skal ske ved at Ballerup Kommune indkalder til høring i fire uger, hvor alle kan komme med input og ideer til, hvordan området skal se ud i fremtiden.

Samtidig har kommunen været i dialog med mange af grundejerne, der ønsker at være en del af omdannelsesprocessen eller at sælge deres ejendomme til en investor, der vil bygge boliger.

Netop fordi omdannelse af kvarteret bliver så omfattende, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, der skal bane vejen for processen, som altså nu skydes i gang.

Stor interesse

”Det bliver meget omfattende og derfor vil vi også gerne allerede nu i dialog med grundejere og virksomheder i området, så vi kan få så mange input som muligt. Der bliver tale om et blandet område, men der er så stor efterspørgsel på boliger og heldigvis er der også flere investorer, der gerne vil betale grundejerne godt for deres grunde, så de kan udvikle området. Det betyder uden tvivl, at en del grundejere er villige til at sælge, så de kan få gode penge for deres grund eller nedslidte ejendom,” siger formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Hardø Tiedemann (A).

Hun understreger dog, at det er en frivillig proces.

”Virksomhederne og grundejerne bestemmer naturligvis selv, om de vil sælge og rykke ud. Ønsker de ikke det, så kan de blive boende, det ligger jo i planen, at det skal være et blandet kvarter. Der er ingen, der bliver smidt ud, men mange af virksomhederne er jo lukkede og bygningerne forfalder, så for mange giver det mening. Men de aktive virksomheder kan sagtens blive boende,” siger udvalgsformanden, som regner med en tidshorisont på to-tre år, alt efter de økonomiske tider.

”Hvis det er gode tider,så går det hurtigt med at bygge og udvikle, kommer der dårligere tider, så kan det vare længere. Men det bliver en spændende proces, som vi ser frem til og vi ser frem til at få en masse input,” siger Hella Tiedemann.

Høringen vil altså vare i fire uger og man kan sende sine input til byplan@balk.dk med Baltorp Bykvarter i emnefeltet.

Der vil blive afholdt borgermøde torsdag den 19. september klokken 19.30 på Ballerup Rådhus.