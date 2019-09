Baba-fædre fik hæder

De otte nye Baba-fædre med diplomer og store smil efter de fik hæder på Ballerup Rådhus onsdag aften. Foto: privatfoto

Uddannet En gruppe fædre med indvandrerbaggrund har netop gennemført det første ’baba’-forløb i Ballerup. Onsdag fik de bevis på deres pionerindsats.

Af Ulrich Wolf

Der har længe været bydelsmødre og andre grupper, der forsøger at inddrage kvinder fra etniske minoriteter mere i samfundet. Men nu er den første lignende fædregruppe blevet officielt født.

Det er gruppen ’Baba’, som består af otte fædre med indvandrerbaggrund, som har gennemført et læringsforløb for fædre.

Baba er også en forening og onsdag fik de otte fædre et diplom som bevis på, at de er blevet ’udlært’ og at de nu kan kalde sig for officielle Baba’ere.

Overrækkelsen fandt sted på Ballerup Rådhus i overværelse af borgmester Jesper Würtzen (A) og en række kommunale repræsentanter.

Gode rollemodeller

Hovedformålet med læringsforløbet og foreningen er, at gøre fædre opmærksomme på deres vigtige ’job’ som rollemodeller for deres børns liv. Forløbet indebærer også, at de bagefter skal agere rollemodeller og inspirere andre fædre til at deltage mere i deres børns liv.

Baba-fædrene vil for eksempel komme ud og tale med fædre til fodboldstævner, forældremøder og i boligforeninger om, hvorfor det er vigtigt at involvere sig i deres børns liv, uanset om det er ved forældremøder, hos tandlægen eller heppe på sidelinien, når børnene deltager i sport.

I det afsluttende forløb har fædrene også haft besøg af fagpersoner fra Ballerup kommunes skole- og familieafdeling, hvor de har kunnet spørge, få gode råd og komme med nye ideer.

Der begynder et nyt Baba-forløb i januar 2020 og der vil være opstartsmøder i december måned.

Man kan allerede nu melde sig til hos Linda Liebst fra Ballerup Kommune på 72 30 95 71.