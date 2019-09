Skovlunde fester på lørdag

Lions Skovlundes tombola er fuld af gode folk og præmier som altid.

Hele familien kan glæde sig til en hyggelig dag med alle naboerne, når der på lørdag bliver holdt byfest i Skovlunde.

Af Redaktionen

Lørdag den 7. september er der Skovlunde Byfest. Det bliver et brag af en fest for alle med masser af aktiviteter, underholdning, mad og drikke.

Byfesten holdes på parkeringspladsen ved Skovlunde Center Syd og i Skovlunde Kulturhus. De første aktiviteter begynder klokken 10 og festen fortsætter til klokken 22, hvor Gaskapellet slutter aftenen af med energisk, røgfyldt og medrivende Gasolin-musik på scenen i det store festtelt.

I løbet af dagen er der masser af livemusik og underholdning for enhver smag; Sebastian Dahl er singer-songwriter med fængende og indholdsrige sange, Soul Survivors spiller groovy og funky festmusik, 62TWO er et lokalt ungt band med indtagende musik inspireret soul, blues, R&B, jazz og pop, Bech Ballet Akademi viser eventyrligt balletshow, Ballerup Wildhorse Linedancers fremviser i bedste country-stil og Ballerup Folkedanserforening inviterer publikum til at danse med.

Masser af sjov for børn

I Skovlunde Kulturhus underholdes børnene af Klovnen Tapé og af Skovlunde Frikirkes morsomme dukketeater.

Skovlunde Byteater viser uddrag fra årets forestilling, Ballerup Kunstforening udstiller billedkunst af Hanne Krog, og Jazzkollektivet med jazztrioen Mørck, Lund og Hajsgaard inviterer ind i jazzens verden med en perlerække af klassikere krydret med nye fortolkninger.

Der er masser af andre udfoldelsesmuligheder for børn i alle aldersklasser. FDF afholder deres årlige Legens Dag med masser af spændende aktiviteter at deltage i, Klub Skovlunde (Ellekilde) sørger for kreative aktiviteter, ansigtsmaling, sumobrydning og ridning, billedkunstneren Lone Steiness laver workshop med voks og kruseduller med plads til fordybelse og kreativitet.

Man vil også kunne få et kig ind i ægte politi- og brandbiler i tjeneste, der er hoppeborg – og Makerspace viser fremtidige teknologier frem og man kan prøve at lave ting i 3D-print.

Med andre ord bliver det svært at komme til at kede sig, og det bliver ikke nødvendigt at tage hjem for at spise; der er masser af mad, drikke og andre lækkerier hele dagen igennem.

Der er gratis adgang til Skovlunde Byfest, som arrangeres af en gruppe af frivillige med tilknytning til Skovlunde Lokalråd, Skovlunde Center Syd, Skovlunde Kulturhus samt andre foreninger i Skovlunde.

Se hele programmet her: Byfest.skovlunde.dk.