Danmarksmesteren i hukommelsesteknik, Lars Christiansen, kommer til Måløv og deler ud af sine husketricks.

Af Mia Thomsen

Et af sidste års mest efterspurgte foredrag om hukommelse bliver nu gentaget i Kulturhus Måløv onsdag den 11. september klokken 19-21.

Her kan man møde danmarksmesteren i hukommelsesteknik, Lars Christiansen, og lære af hans teknik til at huske navne, adgangskoder og ansigter.

Lars mener, at vi alle har de samme forudsætninger for at få en superhukommelse. Det handler bare om at bruge de samme husketeknikker som eksperterne.

Billetter sælges på biblioteket eller bib.ballerup.dk