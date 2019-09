Haveglæde og små grønne fingre

Natur- og kulturformidler Nanna Dybdal Abrahamsen i haven med Felix, Liv og Vilde.

Børn og voksne i Børnehuset Valhalla får godt med jord under neglene. Børnehusets økologiske grøntsagshave er et stort tilløbsstykke.

Af Redaktionen

”Det er sjovt, og det er dejligt.”

Begejstringen er ikke til at tage fejl af hos fireårige Vilde. Med jord under neglene og på begge håndflader hiver hun med fuld kraft gulerødder op af jorden. Ved siden af hende står Liv og Felix, der også er fire år, og ser til.

I fællesskab er de i fuld gang med at høste grøntsager i den økologiske have, som Børnehuset Valhalla i Egebjerg har anlagt i løbet af foråret. Og børnene er gode til at passe og pleje haven, for den bugner af blandt andre økologiske gulerødder, kartofler, salater og squash, der for eksempel kan bruges i maden, der serveres i børnehuset.

”Haven bruger vi også til at give børnene en forståelse og fortrolighed med de madvarer, de spiser,” fortæller Nanna Dybdal Abrahamsen, mens flere børnehavebørn i regntøj opholder sig i haven, der er våd af en ordentlig sommerbyge.

Ansvarsbevidsthed og hyggestunder

Nanna Dybdal Abrahamsen er uddannet natur- og kulturformidler, og siden foråret har hun været tilknyttet børnehuset. Med hjælp fra børnehavebørn, forældre, bedsteforældre og kollegaen Arne Ruohonen har hun målt op, gravet ud, bygget, sået, vandet, spirret og plantet ud de seneste måneder.

”Vi er inspireret af ’Fra haver til maver’. Det er oprindeligt et koncept, der henvender sig til skolebørn. Vi har taget grundprincipperne og justeret, så det passer til børnehavebørn fra tre år og op,” fortæller hun og uddyber:

”Dyrkning og pasning gør børnene ansvarsbevidste, og det giver dem også noget, som de kan tage ejerskab over. Derudover fungerer vores have også som hyggested, hvor de kan opholde sig og udforske naturen og jorden.”

Med havearbejde i børnehøjde kommer naturligvis også en masse spørgsmål – store som små.

Hvordan får voksenkartofler babykartofler?, giver Nanna som konkret eksempel. Børnenes spørgsmål og de voksenes svar er med til at udvide børnenes horisont og forståelse.

Kunne ikke vente med at gense haven

Mange af børnene er lige kommet tilbage fra sommerferie, men haven er naturligvis blevet passet og plejet af andre børn og voksne, og flere af børnene har tilsyneladende fået mere end almindelige grønne fingre.

”Den første dag efter ferien kom flere børn løbende ind i haven for at se, hvor meget deres grøntsager var vokset i løbet af ferien. De har stor lyst til at passe haven,” siger pædagogen Arne Ruohonen, inden Vilde stolt viser, hvor mange nyopgravede kartofler hun kan have i favnen.

Selvom grøntsagshaven er ny, så er der store drømme og fremtidsplaner for den.

”Vi vil meget gerne udvide med et udekøkken, så vi kan lave meget mere mad sammen med børnene. Derudover har vi også kig på redskaber, så vi kan lave et bålkøkken, hvor vi for eksempel kan lave hjemmelavede supper,” fortæller Nanna, inden havelågen atter bliver åbnet, og flere børn kigger inden for i Valhallas økologiske spisekammer.

Nanna og Arne foran lågen til den økologiske have, som de har skabt sammen med børn, bedsteforældre og forældre.