10.000 kroner til seniordans

Dans Med økonomisk støtte fra DIF og DGI på 10.000 kroner kan Aktive Seniorer Ballerup nu sætte gang i projektet ’Dans Uden Partner’, hvor seniorer, der ikke har en partner, kan mødes og danse sammen.

Af redaktionen

Formanden for Aktive Seniorer Ballerup, Lise Riise, glæder sig over at kunne komme i gang med projektet – og forhåbentlig byde velkommen til en masse nye ansigter i foreningen.

Aktive Seniorer Ballerup har modtaget bevillingen på 10.000 kroner fra DIF og DGI’s foreningspulje, der årligt uddeler cirka 44 millioner kroner til projekter i idrætsforeninger. DIF og DGI’s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, for eksempel til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft af trænerkompetencer.

Puljens midler kommer fra de såkaldte ’Spillehalsmidler’, som Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.

Dans uden Partner foregår i Aktiv Center Ballerup, om fredagen klokken 13-14. Hvis man har lyst til at være med kan man tilmelde sig til formanden Lise Riise på mail: lise@riise.org.