Når kæden ryger af

Debat På sidste kommunalbestyrelsesmøde vedtog kommunalbestyrelsen at bruge to millioner kroner som tilskud til afholdelse af VM i banecykling i superarenaen. Ballerup Bladet bringer i deres artikel om støtten til forslaget alene synspunkter fra nogen af dem, der stemte imod. Det er ikke fair.

Af Ulrik Falk-Sørensen (F) Medlem af kommunalbestyrelsen for SF

Ballerup Kommune har afsat 800.000 kroner om året til at brande kommunen. Dette er sket med stemmer fra alle partier i kommunalbestyrelsen. Derfor er argumentationen med at man hellere vil bruge pengene på velfærd falsk.

Pengene er af alle partier budgetlagt til branding.

Flertallets forslag går ud på at samle flere års brandingbudget til to millioner kroner. I alt skal der bruges næsten 10 millioner kroner, hvor de fleste penge kommer fra staten, Københavns Kommune og sponsorering.

Det er efter SF’s mening en rigtig god idé, at tiltrække et VM i banecykling. Det giver positiv omtale, som er med til at profilere Ballerup og kan tiltrække virksomheder, som vil forbedre den kommunale økonomi.

VM i banecykling vil også være med til fremme interessen for cykling og dermed fremme den grønne udvikling. Det viste blandt andet de tidligere afholdte verdensmesterskabe i landevejscykling i København og Søllerød.

Men de borgerlige partier og Enhedslisten har ikke strammet kæden og er ikke i stand til at komme op på cyklen og komme derudaf. De står helt stille.