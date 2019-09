Husk bassinet i Skovlunde

Debat Kære politikere. Husk bassinet på Lokalkontoret i Skovlunde, når budgettet skal lukkes.

Af Lene Maaløe, Agnetevej 13, Skovlunde

Vi savner bassinet på Lokalkontoret, og rygterne svirrer om, at det ikke vil blive lavet. Vi runder snart seks måneder, hvor bassinet ikke har kunne bruges. Det giver både et større pres på de andre faciliteter, men også en – i vores tilfælde – mere presset hverdag, når tilbuddet i nærområdet pludselig ikke er tilgængeligt.

Bassinet har hidtil dannet en god ramme om meget svømmeundervisning, vandgymnastik og andre former for aktiviteter til glæde for lokalområdet. Det er derfor vigtigt, at I får bevilliget pengene til at få det lavet.