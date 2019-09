Skovlunde var i festhumør

Bydelsmødrene stod klar med snak og snacks. Foto: Kaj Bonne

Lørdag var pladsen foran Center Syd omdannet til en festplads, da Skovlunde Byfest rullede over byen.

Af Ulrich Wolf

Allerede da klokken var tæt på 12 var pladsen foran Skovlunde Center Syd fyldt godt op med mennesker, der snakkede, hyggede og ventede på den store dag.

Denne lørdag var der nemlig Skovlunde Byfest, og alle sejl var rigget til for at skabe en god dag for alle i Skovlunde.

Dagen blev skudt i gang med manér. Efter en velkomsttale fra borgmester Jersper Würtzen var det store trækplaster flyveopvisningen.

Foto: Kaj Bonne

Kort efter fløj tre fly i formation hen over centret, mens de pustede farvet røg ud fra halerne, og alle lagde hovederne tilbage for at kigge på. Flyene kom fra flyveklubben RVators og markerede en festlig start på dagen.

Flyene er i øvrigt samlet som samlesæt, som ifølge speakeren på pladsen fra RVators, har taget omkring 8000 timer at samle, hvorefter man skal træne flyvningen og formationen.

Mad og musik

Pladsen sydede derefter af liv. En duft af mad og brændte mandler bredte sig, mens der blev hoppet i hoppeborg, redet på ponyer og grinet højlydt til Ballon Mike, der tryllede og gøglede for børn og barnlige sjæle.

Når sulten meldte sig kunne man blandt andet gå på kulinarisk opdagelse i hjemmelavet mad fra bydelsmødrene eller kaste sig over en bøf.

Senere på dagen var der blandt andet linedance og folkedansere ligesom der var fest og musik til ud på de små timer med først Sebastian Dahl og senere med Soul Survivors, 62TWO og Gaskapellet.

Så selvom Skovlunde Byfest de senere år er flyttet fra byparken til p-pladsen ved Center Syd, så forstår Skovlunde stadig at feste for fuld skrue.

