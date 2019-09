Beboere kræver svar om voldsom trafik

Det giver anledning til farlige situationer med den voldsomme trafik, skolebørn og cykler på ’fortovet’ og dårligt udsyn fra villavejen ud på Ejbyvej. Nu kræver beboerne handling, så trafiksikkerheden kommer i fokus. Foto: Kaj Bonne

Beboerne omkring Kløvertoften og Ejbyvej i Skovlunde har længe levet med voldsom og hurtig trafik. Beboerne frygter, at der vil ske ulykker på vejen, der bruges som skolevej for kvarterets børn. Ballerup Kommune har lavet en hastighedsplan, men intet er sket. Nu kræver beboerne handling.

Af Ulrich Wolf

Det sker ofte, at bilister om morgenen kører igennem den lille villavej Kløvertoften i Skovlunde med langt over de tilladte 50 kilometer i timen. Desuden er oversigtsforholdene dårlige, så når bilisterne kører ud på Ejbyvej er de nødt til at køre helt ud på den kombinerede cykelsti/fortov for at få et overblik. Det fører til mange farlige situationer, ikke mindst for de mange skolebørn, der dagligt bruger vejen til skolerne i Skovlunde.

Allerede i 2015 blev der lavet en kommunal hastighedsplan, der anbefalede, at man gjorde noget for, komme den voldsomme og hurtige trafik til livs. Men indtil videre er intet sket.

Nu vil beboerne have handling.

Morgen og aften

To af dem er Thomas Truelsen og Christoffer Torrendrup. De bor begge på Kløvertoften og ser dagligt de problemer trafikken skaber på vejene.

Christoffer Torrendrup har oprettet en facebook-gruppe, hvor man blandt andet diskuterer problemet og observerer hvor hurtigt der bliver kørt på de små villaveje.

”For halvandet år siden begyndte jeg at bemærke den voldsomme og hurtige trafik i området. Jeg talte med de andre beboere og vi fandt ud af, at det var et historisk problem, der nu er blevet værre. Folk har fået flere biler og vejene er ikke gearet til den voldsomme trafik. Det er især om morgenen, hvor rigtig mange skolebørn er på vejen, at der bliver kørt stærkt og igen om aftenen. Så jeg lavede en app, der tæller trafikken og måler hastigheden og så lægger vi informationerne ud i facebook-gruppen,” siger Christoffer Torrendrup.

Han understreger, at man ikke kan genkende nogen af bilisterne, så ingen bliver ’hængt ud’.

Hvad skal der til?

Formålet er at gøre opmærksom på, at der er et stort trafikalt problem i området.

”Vi er nødt til at råbe op. Vi er bange for, at det en dag kommer til at gå ud over et barn på vej til skole. Jeg ser i kraft af mit arbejde (som læge på Rigshospitalet, red.), hvad trafikulykker kan gøre, og det skal ikke ske her,” siger Thomas Truelsen, som selv har betænkeligheder ved at sende sin egen søn ud på den særdeles livlige skolevej hver morgen.

”Jeg forstår ikke, at man fra Ballerup Kommune intet gør. Vi har været i dialog med formanden for teknik- og miljøudvalget (Hella Hardø Tiedemann, red.) og hun er medlem af vores facebook-gruppe. Kommunen har lovet at lave en analyse, og i hastighedsplanen fremgår det, at man kunne sætte en form for chikaner eller andre trafikforanstaltninger op, der ville dæmpe trafikken. Planen viste endda, at Ejbyvej var en af de mest utrygge veje i Ballerup Kommune, men man gør intet. Det er simpelthen uforståeligt. Skal nogen komme til skade først?,” siger Thomas Truelsen, som efterlyser handling fra politikerne og en ændret attitude fra bilisterne.

”Det kan godt være, at det er irriterende for bilisterne, at det tager et minut længere om morgenen. Men sådan er det altså bare. Det tror jeg nok folk klarer, ”siger Thomas Truelsen.

Analyse på vej

Hos formanden for teknik- og miljøudvalget er der stor forståelse for beboernes problemer.

”Jeg kan godt forstå, at de er utålmodige. Vi har jo besluttet at gøre noget og planen viste også, at der kunne laves indsnævringer eller andre tiltag. Arbejdet er begyndt ved Bybjergvej og meningen er så, at det skal fortsætte hele vejen mod ’Viften’. Men jeg har rykket forvaltningen for at komme i gang med den analyse, som vi vedtog i marts måned,” siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for teknik- og miljøudvalget.

Ansvaret for de konkrete tiltag ligger hos Steen Pedersen, afdelingschef hos by, erhverv og miljø i Ballerup Kommune.

”Der er truffet en politisk beslutning om at lave en analyse og der er sat 200.000 kroner af til formålet. Vi går i gang den 1. november, da det er et tidspunkt, hvor trafikken er normal. Hen over foråret og sommeren er der mange forskellige arrangementer og tidspunkter der betyder, at der ikke er ’normal’ trafik. Når borgerne gør opmærksom på et problem, så gør vi noget ved det, men det er også vigtigt, at vi får fakta på bordet og undersøger tingene grundigt. Så derfor tager det tid, når vi skal analysere det. Når vi har fakta på plads, så tager vi stilling til det videre forløb, og hvis det er ligetil, så sætter vi gang i arbejdet,” siger Steen Pedersen.

Under alle omstændigheder ser det ud til, at beboernes råb bliver hørt, omend arbejdet og processen kører noget langsommere end den daglige trafik i området.