Politi uge 36

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud på Ved Skovgærdet i Egebjerg sket mellem fredag den 30. august klokken 15 og mandag den 2. september klokken 19.30. En dør var brudt op, og en computer var stjålet.

Butikstyv med narko

En politipatrulje blev onsdag den 4. september klokken 15.59 sendt til en anmeldelse om et butikstyveri fra supermarked på Borupvang i Ballerup.

En butiksdetektiv havde tilbageholdt en 37-årig mand, fordi han havde stjålet diverse varer fra butikken. Patruljen sigtede og anholdt manden for butikstyveri, som han erkendte. Han blev desuden sigtet for at være i besiddelse af narko, som han også erkendte.

Mindre højresvingsulykke i Skovlunde

En politipatrulje blev fredag den 6. september klokken 15.40 sendt til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Skovlunde Torv. En 44-årig mandlig bilist foretog et højresving og overså en 61-årig mandlig cyklist komme cyklende ligeud, hvorfor han ramte cyklisten.

Ingen kom til skade under uheldet, og den 44-årige blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han ikke overholdte sin vigepligt. Han erkendte i øjeblikket.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem tirsdag den 3. september klokken 10 og søndag den 8. september klokken 17.45 på Thøger Larsens Alle i Ballerup. En dør var opbrudt, og diverse smykker var stjålet.

33-årig sigtet for kørsel uden førerret samt narkokørsel

En politipatrulje standsede søndag den 8. september klokken 00.14 en 33-årig mandlig bilist på Vestbuen i Ballerup. Manden havde ikke kørekort på sig, hvorfor han blev sigtet for kørsel uden førerret. Han blev desuden skønnet narkopåvirket, hvorfor han blev sigtet og anholdt for narkokørsel samt kørt til politigården i Albertslund til blodprøver.

Manden var desuden i besiddelse af narko, hvilket han blev sigtet for. Han erkendte alle tre sigtelser i øjeblikket.

Indbrud i villa

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag den 6. september klokken 16 og lørdag den 7. september klokken 11.15 på Mosedraget i Herlev. Et vindue var opbrudt, og diverse smykker samt elektronik var stjålet.