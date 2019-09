Fem gode råd til renovering af dit nye køkken

SPONSORERET INDHOLD: Nogen gange er det bare tid til noget nyt! Så er du på jagt efter en ny stil i dit køkken, eller mangler du måske lidt inspiration til at starte processen, kan du i denne artikel få fem gode råd til, hvordan du på nemmeste vis får dit drømmekøkken

Af SPONSORERET INDHOLD

Nogen gange er det bare tid til noget nyt! Så er du på jagt efter en ny stil i dit køkken, eller mangler du måske lidt inspiration til at starte processen, kan du i denne artikel få fem gode råd til, hvordan du på nemmeste vis får dit drømmekøkken, og er disse råd ikke nok, kan du finde endnu mere inspiration på Kendte.dk, hvor du kan se de overdådige hjem hos alle dine yndlings musikere og filmstjerner.

Giv dine låger nyt liv

Det første skridt imod drømmekøkkenet er som regel at starte med de største overflader. tit og ofte vil dette være dine køkkenlåger, og her har du muligheden for at give dem et nyt liv nemt og enkelt. Først rengør du dine låger grundigt for snavs, hvorefter du sliber dine låger til de er matte, så har malingen nemmere ved at tørre. Til sidst vælger du den farve, som du vil have skal danne rammerne for dit nye køkken.

Som en ekstra mulighed for at ændre looket i dit køkken, kan du også vælge at udskifte grebene på lågerne. De greb du vælger kan ændre stilen i dit køkken fra romantisk til moderne på et splitsekund.

Tid til ny vask?

Som regel er komfuret samlingspunktet i et køkken. Dette gør dog ikke, at man skal undervurdere muligheden for at pifte køkkenet op på andre områder. Ved at udskifte den gamle vask, har du muligheden for at gøre dit køkken langt mere funktionelt, mens du samtidig kan finde din personlige stil. Det kan være, at du gerne vil udskifte din vask til en i hvid porcelæn, eller måske har du med den store børnefamilie, brug for en dobbelt stålvask, som kan klare ærterne i en travl og hektisk hverdag.

Hårde hvidevarer

Dette kan for mange være den dyreste post i budgettet under en renovering af køkkenet. Derfor er dette ikke en livsnødvendig post, hvis de gamle stadig kan klare mosten. Men man skal ikke undervurdere, hvad nye hårde hvidevarer i en god energiklasse kan udgøre i et energibudget. Dette er mens de som regel også er mere rummelige, så du har mere plads til nødvendighederne til din familie.

Giv bordpladen endnu en chance

En anden stor opgave i renoveringen af dit køkken er bordpladen. Tit og ofte er det denne som er blevet slidt mest, og derfor kan du enten vælge at skifte den helt ud, eller give den nyt liv med maling og polering. Nogle træbordplader kræver kun en nedslibning, og derefter flere omgange af passende træolie for at mætte det tørre træ, og derefter står du tilbage med en ny og smuk bordplade, som kan klare de problemer, som hverdagen måtte bringe.

Overskabe?

Mange ældre køkkener har en tendens til at virke tunge og indelukkede. Derfor kan du ved at fjerne de store overskabe og erstatte dem med simple og elegante hylder, skabe en helt ny fornemmelse i dit køkken. Du bevarer altså opbevaringspladsen, mens du skaber luft og liv.