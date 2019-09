Kontrol af ydelser betaler sig

Ballerup Kommunes kontrolgruppe har bremset uberettigede udbetalinger af sociale ydelser for over syv millioner kroner i 2018.

Af Redaktionen

Hvert år udbetaler Ballerup Kommune en række ydelser til borgere, der står i en vanskelig situation. Udbetalingerne sker som følge af for eksempel sygdom, ledighed eller skilsmisse. Lovgivningen på områderne er kompleks, og derfor sker det, at der bliver udbetalt penge til borgere, der ikke længere er berettigede til ydelserne.

Når udbetalingerne alligevel sker, er det typisk fordi, borgerne er flyttet sammen med én eller er kommet i arbejde – noget de ikke har fået givet besked om til kommunen.

Ballerup Kommune har en kontrolgruppe, der følger udbetalingen af sociale ydelser. I 2018 bremsede kontrolgruppen udbetalinger af sociale ydelser for 7.044.000 kroner. Det viser en opgørelse, som kontrolgruppen har foretaget.

110 sager i alt

Sagerne ærgrer Jesper Würtzen, der er borgmester i Ballerup Kommune.

”Jeg bliver rigtigt ærgerlig, når jeg høre om disse sager. Det er vigtigt, at man kan have tillid til vores velfærdssystem – herunder at udbetalingerne sker efter de regler, der nu engang er, siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Han understreger samtidig, at kontrolgruppens arbejde ikke er at forfølge eller overvåge kommunens borgere.

”Kontrolgruppens opgave er at sikre, at sociale ydelser bliver udbetalt på et korrekt grundlag efter den lovgivning, der gælder for os alle sammen. Der kan ske fejl, både hos kommune og borger, og derfor er det vigtigt at få rettet op på eventuelle fejl hurtigt. I de få tilfælde, hvor der er tale om bevidst snyd, vil borgeren blive mødt af et krav om tilbagebetaling og i grove tilfælde en politianmeldelse,” siger Jesper Würtzen (A).

Kontrolgruppens opgørelse viser, at de syv millioner kroner er fundet i sammenlagt 110 sager. I én enkelt sag har kontrolgruppen fundet uberettiget udbetaling for i alt 748.073 kroner. I sagen drev en borger selvstændig virksomhed, mens borgeren også fik udbetalt kontanthjælp. Sagen blev fundet i samarbejde med SKAT.

”Vi har et godt samarbejde med både SKAT og Udbetaling Danmark. Hvis vi konstaterer uregelmæssigheder, er vi forpligtet til at give oplysninger til hinanden, og det er en stor hjælp,” siger Julie Honoré, der er leder for kontrolgruppen.

Hjælp at hente

Et tilbagebetalingskrav på flere hundrede tusinder kroner er noget de færreste kan klare fra den ene dag til den anden. Bliver man taget i at snyde med sociale ydelser i Ballerup Kommune, er der derfor også hjælp og vejledning at hente.

”Vi har ingen interesse i at trække tæppet væk under nogen. En del af kontrolgruppens arbejde handler også om at give råd og vejledning, så vi undgår, at der i fremtiden bliver udbetalt ydelser, der kan være ulovlige. Vi gør faktisk meget ud af at vejlede og hjælpe borgerne videre. Vi laver for eksempel afbetalingsordninger, så der er mulighed for at betale tilbage over en længere periode,” siger Julie Honoré.